José Luis Méndez Romeu será el nuevo presidente de la Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña
El exconcejal socialista toma el testigo de Natalia Lamas Vázquez tras 23 años al frente de la asociación
La Asociación Amigos de la Ópera de A Coruña elige nueva junta directiva con el adiós de Natalia Lamas Vázquez tras 23 años al frente de la presidencia. El próximo 4 de mayo se celebrarán elecciones una vez finalizado el proceso del plazo de presentación de candidaturas, a la que solo ha concurrido la opción presentada por el hasta ahora vocal de la asociación, el exconcejal y ex portavoz parlamentario del PSOE gallego, José Luis Méndez Romeu.
La lista de Méndez Romeu mantiene en la vicepresidencia a José María Paz Gago y entra Cristina Vázquez Boedo como secretaria y José Manuel Vázquez Cruzado como vocal. También continúan Carmen Granados Cabezas como tesorera y Luis Loureiro Insúa como vocal, mientras que Luisa Iglesias López pasa a ocupar plaza de vocal tras ceder la secretaria.
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