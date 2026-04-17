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Música y bailes de sevillanas amenizarán la Feria de Abril de O Ventorrillo en A Coruña

Actuará Judith Cundíns, Cachorro y Compadres de dos orillas

Inauguración de la anterior Feria de Abril

Inauguración de la anterior Feria de Abril / LOC

RAC

A Coruña

El barrio de O Ventorrillo volverá a acoger este sábado 18 de abril una nueva edición de la Feria de Abril que celebran desde hace varios años. Durante todo el día, las sevillanas del grupo Grupo Triana tendrán gran parte del protagonismo con sus bailes, que comenzarán a mediodía y quien se acerque podrá disfrutar hasta última hora de la tarde.

Además, la cantante Judith Cundíns actuará en la sesión vermouth, actuación a la que le seguirá Cachorro, vecino del barrio. Ya a primera hora de la tarde el dúo Compadres de dos orillas actuará ofrecerá un concierto. Todo ello será en la terraza del Centro Comercial Ventorrillo.

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Cartel de la Feria de Abril de O Ventorrillo

Cartel de la Feria de Abril de O Ventorrillo / LOC

Además, tal y como anuncia la organización, habrá rebujitos para los asistentes y un mercadillo de artesanos.

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