Primera confirmación del Festival Noroeste de A Coruña: Frankie and the Witch Fingers

La próxima edición del Noroeste apuesta por el punk rock y la psicodelia americana con su primera confirmación: Frankie and the Witch Fingers. Con más de una década de trayectoria a sus espaldas, la banda formada en Indiana y con base en Los Ángeles llegará a A Coruña para presentar su último álbum Trash Classic, en un concierto que promete rebosar energía.

Será el miércoles 5 de agosto en el marco del festival Noroeste Estrella Galicia, tal y como figura en el cartel de presentación de su gira europea. A Coruña y San Sebastián son, de momento, las únicas dos paradas confirmadas en España de su gira veraniega que pasará también por el festival portugués Sonicblast y ciudades como Londres o Amsterdam.