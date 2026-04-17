El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal

El conflicto llevaba meses larvándose en los pasillos de las grandes cadenas de moda, pero esta semana estalla en la calle: las plantillas de las grandes cadenas de textil y calzado de las cuatro provincias gallegas están llamadas a una huelga el viernes 17 de abril —y en A Coruña también el sábado 18— contra lo que consideran un retroceso histórico en sus derechos laborales. El detonante; el preacuerdo alcanzado el mes pasado para el primer convenio estatal promovido por la patronal ARTE, donde se sientan las principales multinacionales del sector como Inditex, Mango o Primark.

La CIG convoca paros ambos días, mientras que UGT llama a la huelga el viernes y apoya las protestas del sábado. Los sindicatos denuncian que el acuerdo supondrá una rebaja de las condiciones laborales en la provincia de A Coruña, donde las empleadas habían logrado mejoras salariales y sociales tras movilizaciones. Por su parte, ARTE defiende que el nuevo acuerdo supondrá mejoras en contratación, salarios y jornada laboral.

La respuesta en A Coruña ya tiene hora y lugar. La manifestación comenzó a las 12:00 desde el centro comercial Cuatro Caminos hasta la sede de la patronal, en la plaza de Luís Seoane. Para este sábado hay convocada una nueva movilización desde la plaza de Lugo.

Lucía Domínguez, delegada de la CIG y trabajadora del sector, no deja lugar a dudas: el convenio estatal supondría, advierte, salarios entre 2.000 y 3.000 euros anuales por debajo de lo que marca el convenio provincial de A Coruña. Para el personal de nueva incorporación en tiendas del Grupo Inditex, el recorte podría alcanzar los 5.000 euros anuales.

Y no es solo el sueldo. El texto estatal también amplía la jornada anual, elimina complementos por antigüedad, recorta licencias, reduce días de asuntos propios, elimina el complemento hasta el 100% en las bajas y abre la puerta a una flexibilidad horaria “sin previsión ni garantías”.

Gus de la Paz

“Es una estrategia para recentralizar y deteriorar décadas de conquistas laborales en las provincias más combativas”, resumía Domínguez a este diario

Para frenar la aplicación del convenio ARTE, la CIG propuso a la patronal gallega —donde Inditex tiene mayoría— un acuerdo interprofesional gallego que blindase la prioridad de los convenios provinciales, como ya ocurre en Euskadi. La respuesta empresarial fue un no rotundo.

De aprobarse el convenio estatal, advierte Domínguez, negociar los convenios provinciales de comercio variado sería casi imposible, afectando también al pequeño comercio.

La huelga llega además en un momento especialmente tenso para Inditex. La Inspección de Trabajo de A Coruña acaba de constatar —tras una denuncia de la CIG— que el grupo llevaba años pagando al personal contratado por ETT por debajo del convenio provincial.

El organismo ha abierto un procedimiento sancionador, reclamará cotizaciones y salarios no abonados desde 2022 y ampliará la investigación al resto del Estado.

Según CIG-Servizos, la diferencia anual entre lo que deberían haber cobrado y lo que realmente percibieron oscila entre 6.000 y 7.000 euros, porque Inditex estaría pagando 4,5 euros/hora menos de lo estipulado.

La central sindical denuncia que la empresa dificultó la investigación negando sistemáticamente datos de contratación a las representaciones sindicales.

Para Domínguez, la conclusión es clara: “Con la firma del convenio ARTE, Inditex pretende revestir de legalidad esta práctica, pactando salarios inferiores a los reconocidos en el convenio provincial y evitando pagar mejoras económicas conquistadas tras años de lucha”.