¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana? Aemet y Meteogalicia lo tienen claro

La primavera en A Coruña mostrará su mejor cara durante este fin de semana. Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia no dejan lugar a dudas: vienen días de tiempo estable, seco y principalmente soleado. A continuación detallamos la predicción meteorológica para hoy y para los próximos días y ofrecemos también un adelanto de lo que llega para la próxima semana, que trae cambios.

Hoy viernes 17 de abril de momento lo que vemos en los pronósticos meteorológicos es que el anticiclón coge impulso y su influencia se notará en la toda la península Ibérica, también en A Coruña y el resto de Galicia, aunque en el caso concreto de la costa coruñesa las temperaturas no van a subir tanto como en otros puntos del noroeste gallego. Los termómetros escalarán de cara al sábado y el domingo hasta alcanzar máximas que rebasarán los 20 grados. Pero hoy, de momento, A Coruña no va a superar los 16 ó 17 grados, así que será un día de tiempo muy apacible pero con las temperaturas por ahora contenidas. La mínima rondará los 9 ó 10 grados.

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Aemet y Meteogalicia coinciden en que el fin de semana en A Coruña estará marcado por la estabilidad atmosférica, así que vienen días de tiempo primaveral, con máximas que durante el sábado y el domingo sí rebasarán el umbral de los 20 grados. Para el sábado se prevén valores de hasta 21 grados y para el domingo Meteogalicia prevé que los termómetros escalen hasta los 23 grados, así que el tiempo será ideal para actividades al aire libre, con cielos previsiblemente despejados o con pocas nubes. Las temperaturas mínimas también suben hasta quedarse entre los 11 y los 13 grados.

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¿Hasta cuándo durará esta influencia de las altas presiones? Pues como la primavera es época de cambios, no hay que descartar novedades a corto plazo. El lunes día 20 de abril todavía será una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con temperaturas máximas por encima de los 20 grados en A Coruña y con baja probabilidad de precipitaciones, pero previsiblemente el martes ya será un día de transición, con un aumento de la influencia de las bajas presiones, así que llegan cambios que a la vista de los pronósticos de Aemet y Meteogalicia no serán drásticos pero sí dibujan un panorama con más nubes y con mayor probabilidad de chubascos después de un fin de semana de tiempo muy estable como el que tenemos por delante, así que por ahora toca anticiclón pero a partir del martes de nuevo llegan cambios. Más información.