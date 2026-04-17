Refuerzo de autobuses
Tranvías activa servicios especiales de autobuses para los conciertos del Coliseum y el partido del Deportivo
Se reforzará la línea de la Universidade da Coruña para conectar el centro con el campus y el recinto de conciertos
Los conciertos de Hijos de la Ruina, Viva Suecia y OT 2025 de este fin de semana en el Coliseum de A Coruña, así como el partido entre el Deportivo y el CD Mirandés en el estadio de Riazor contarán con un refuerzo de autobuses para poder llegar a los recintos. Según explica la Compañía de Tranvías en una nota de prensa, "el objetivo es facilitar los desplazamientos de las personas usuarias y promover el uso del transporte público como alternativa cómoda, segura y sostenible".
El primero de estos refuerzos será para el concierto de Hijos de la Ruina de este viernes 17 en el Coliseum. Para ello se hará un refuerzo especial de la UDC que funcionará a partir de la finalización del concierto conectando el recinto, y su parada en Alfonso Molina, con la plaza de Pontevedra.
Al día siguiente, para el concierto de Viva Suecia, se pondrá en marcha un dispositivo similar con refuerzos que estarán operativos desde las 20.00 horas para acudir al concierto y que se volverán a activar al término del concierto, previsto para las 23.30 horas. Lo mismo se activará para el concierto de OT 2025 del domingo 19, aunque en este caso comenzará a las 18.00 horas y se reanudarán al término del concierto.
Partido del Deportivo
En caso del partido del Deportivo y el CD Mirandés del lunes 20 a las 20.30 horas en el estadio de Riazor, el servicio de la UDC se extenderá a partir de la finalización del partido y conectará la plaza de Pontevedra con el Campus de Elviña, con paradas en el Coliseum. La intención en este caso es servir de lanzadera con las zonas de aparcamiento del entorno del Coliseum y el campus universitario para así evitar que el centro de la ciudad se llene de vehículos privados.
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