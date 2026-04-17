Tres investigadores del CICA de la Universidade da Coruña reciben ayudas por proyectos destacados: de la historia del clima a máquinas moleculares

Máquinas moleculares, historia del clima a lo largo de milenios y nuevos nanomateriales. Son las líneas de trabajo de tres investigadores del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC), cuyos proyectos acaban de recibir ayudas en la convocatoria de 2025 de Consolidación Investigadora del Estado. La convocatoria busca estabilizar la carrera de científicos "con perfiles destacados", según indica la Universidade, que señala que los tres premiados tocan "disciplinas clave".

Entre los estudios está el proyecto Bensin, del investigador Alejandro Criado, trabaja en la creación de tiras de grafeno "con precisión atómica", una tecnología clave para desarrollar memorias electrónicas "más rápidas y duraderas", según informa la UDC. A través de la investigación Realce, liderada por Armand Hernández, se busca reconstruir los patrones atmosféricos del Este del Atlántico en los últimos dos mil años, estudiando siete lagos de la Península Ibérica. Y Jesús Mosquera encabeza otro proyecto para imitar el modo en que la naturaleza construye y hace funcionar mecanismos a nivel molecular a través de polímeros sintéticos.