Tres proyectos del CICA obtienen financiación estatal para la Consolidación Investigadora

Tres líneas de investigación sobre nanotecnología, cambio climático y naturaleza del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña han sido seleccionados en la convocatoria de Consolidación Investigadora 2025 que forma parte del programa estatal de Investigación Científica con ayudas que otorga el Ministerio de Ciencia a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para estabilizar la carrera de investigadores con perfiles destacados. El reconocimiento garantiza la estabilidad de los proyectos liderados por los investigadores del centroAlejandro Criado, Armand Hernández y Jesús Mosquera.

La Universidade da Coruña celebra la obtención de estas ayudas como un “hito para el CICA y para la UDC”, que permiten la estabilización de investigadores de alto nivel en el sistema gallego universitario e investigador. “Con estos proyectos, la UDC reafirma su compromiso con la retención de talento y la generación de conocimiento”, destacan.

Nanotecnología a la carta

El proyecto BENSIN, liderado por el investigador Ramón y Cajal Alejandro Criado (grupo Nanoself) aborda la creación de nanotiras de grafeno (GNR) con precisión atómica para superar las limitaciones de escala y control estructural que presentan los métodos actuales. Estas GNR abren el camino hacia la síntesis escalable y son críticas para la tecnología que permite desarrollar memorias más rápidas y duraderas, entre otros avances, la electrónica y los dispositivos cuánticos de la próxima generación.

Reconstruyendo la historia climática para anticipar sequías

El proyecto REALCE está liderado por el investigador Ramón y Cajal Armand Hernández (grupo GRICA-Biopast) y tiene como objetivo reconstruir el patrón atmosférico del Atlántico Este en los últimos 2.000 años para evaluar su papel a la hora de modular extremos hidroclimatológicos en la Europa occidental. A través del análisis de siete lagos de la Península Ibérica, el proyecto busca comprobar qué papel ha tenido el Atlántico Este en los periodos históricos de sequía para anticipar futuros periodos, adaptar las políticas climáticas y evaluar sus riesgos.

Máquinas moleculares inspiradas en la naturaleza

El proyecto ‘Dendrimers as LEGO pieces: Revolutionizing the design of biomimetic assemblies’, liderado por Jesús Mosquera (grupo Nanoself) pretende imitar el modo en que la naturaleza construye y hace funcionar máquinas moleculares mediante el uso de polímeros sintéticos. La investigación trata de reproducir con materiales artificiales los principios de organización, movimiento y función que existen en los sistemas biológicos. Al utilizar estos sistemas como piezas de LEGO, el proyecto busca nuevos diseños de ensamblajes biométricos para el desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas a escala nanométrica.

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Centro Interdisciplinar de Química y Biología

Desde 2015, el Centro de Investigación de Ciencias Avanzadas (CICA) suma la labor investigadora de tres áreas científicas: biomedicina; alimentación, contaminación y salud; y nanociencia y materiales avanzados. En la actualidad, cuenta con más de 200 investigadores.