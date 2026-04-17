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El Último de la Fila no actuará en el estadio de Riazor al interferir con el posible ‘play off’ de ascenso del Dépor

El Concello deniega el permiso de uso del Abanca Riazor a la promotora del recital, anunciado hace un año, y busca alternativas con ella en el puerto y el campus de Elviña

Público en la segunda edición del Morriña Fest, celebrado en 2022 en el estadio de Riazor.

Público en la segunda edición del Morriña Fest, celebrado en 2022 en el estadio de Riazor. / Víctor Echave

Marcos Mosquera

Marcos Mosquera

A Coruña

El concierto de El Último de la Fila programado desde hace un año en el estadio Abanca Riazor para el próximo 13 de junio no se celebrará finalmente en este recinto al coincidir con las fechas del play off de ascenso a Primera División, que podría tener que disputar el Deportivo. El Ayuntamiento de A Coruña ha denegado el uso del estadio a la promotora del recital, con la que busca ubicaciones alternativas, entre las que manejan la zona del campus de Elviña y los muelles del puerto, según fuentes municipales. En estas opciones incluso se plantea la posibilidad de que El Último de la Fila actúe dos días, no solo uno, ante la gran cantidad de entradas despachadas, que siguen a la venta.

El anuncio del concierto en mayo de 2025, realizado por el Ayuntamiento, abrió un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno local y el Deportivo, en un momento en el que la relación entre ambas instituciones se encontraba en su peor etapa. Un año después, el Concello y la propiedad del club, Abanca, trasladan una relación cordial, con la renuncia municipal a la sede del Mundial 2030 y el posterior acuerdo para la reforma integral de la ciudad deportiva de Riazor como punto de inflexión.

Con la nueva fase de entendimiento, el Ayuntamiento ha decidido dar marcha atrás y negar el permiso para la celebración del concierto en el estadio. Según las mismas fuentes, el motivo obedece a que el acuerdo con el Deportivo establece que la disponibilidad prioritaria del recinto corresponde al club y que cualquier actividad ajena a la deportiva, como son los conciertos, debe programarse sin interferir con el uso futbolístico del estadio municipal.

SEGUNDA EDICION DEL FESTIVAL MORRIÑA FEST 2022 EN EL ESTADIO DE RIAZOR ( A CORUÑA ). MUSICA. FESTIVALES DE VERANO

Público en el estadio de Riazor, en la edición de 2022. / Víctor Echave

Con la decisión de negar la concesión del Abanca Riazor a la promotora, se abre ahora la necesidad de buscar una alternativa que evite la cancelación de un concierto que se espera multitudinario, con los perjuicios que esa salida acarrearía para quienes hayan comprado ya entradas e incluso hayan reservado viajes y noches de hotel en la ciudad.

El Último de la Fila puso a la venta a finales de mayo 25.900 entradas para su concierto en Riazor, con precios de 82,5 a 104,5 euros. En las primeras nueve horas de venta, el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet vendió la mitad del aforo. A última hora de la tarde de este viernes, aún quedaban disponibles localidades en sectores superiores de Preferencia, Marathon y Tribuna.

El Ayuntamiento anunció el día del concierto el 13 de mayo de 2025, cuando aún no se conocía la fecha exacta del play off de ascenso, pero sí que suele celebrarse desde mediados de junio. LaLiga y la Federación Española de Fútbol la desvelaron tres semanas después: las semifinales se jugarán los próximos 7 y 10 de junio, y la final, los días 14 y 21.

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El Deportivo advirtió entonces de que aquella decisión «unilateral» podría acarrear «graves consecuencias». El Gobierno local defendió que había tenido en cuenta las eliminatorias por el ascenso a Primera División y que se podrían adaptar las fechas en caso de que el Deportivo jugase el play off. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, aseguró que tenía «el calendario» del club «en la cabeza» y que no iba a ser perjudicado «de ninguna manera». «Hay un posible encaje [cambio] de fechas o incluso de lugar [para el concierto]», aunque suponga «asumir ciertos costes».

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