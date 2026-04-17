Voces ocultas celebra en A Coruña un año de "parar y reflexionar"

Voces ocultas es el proyecto de las periodistas Lucía González y Leticia Río. Están de celebración, pues hace un año que su idea se volvió una realidad y fue creciendo hasta reunir a más de 70 personas en cada uno de sus eventos para hablar de temas como bienestar, superación personal, alimentación consciente, reenfoque profesional y velocidad creativa. Historias que, además, se convirtieron en podcast. "La idea surge como una respuesta a nuestra inquietud personal", apunta Leticia Río, quien detalla que se trata de "un espacio muy cómodo y cercano que busca promover el pensamiento crítico. Y si surgen cambios sociales, mejor que mejor".

En estos tiempos en lo que todo va tan rápido y es tan efímero, Río reconoce que este proyecto invita a "parar y reflexionar". Suelen hacer conversaciones "muy fluidas" que apelan "al público" para que se mantenga conectado "y que las reflexiones vayan calando". Las preguntas que plantean "no tienen una única respuesta sino infinitas" según quién las escucha.

Voces ocultas ya ha celebrado cinco ediciones en A Coruña y su idea es seguir creciendo en otras partes de Galicia. "Si el proyecto sigue generando expectativas y necesidades, nosotras encantadas de llevarlo a más ciudades", desvela una de las impulsoras, que agradece el apoyo de las marcas que están a su lado para mantener en pie la iniciativa.

Aunque creen que todo aquel que piensa tiene sitio en este proyecto, la edad media del público de Voces ocultas es "de 40 años" y, sobre todo, mujeres. "En las últimas ediciones ha habido más público masculino", expone Leticia Río.

Noticias relacionadas

El Bar Azka de A Coruña es el lugar escogido para celebrar este viernes el primer aniversario de una iniciativa que quiere seguir ayudando a "parar y reflexionar".