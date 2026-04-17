Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Helton Leite, la 1ª tras su salida del DéporOposiciones para profesores en GaliciaTrabajadores del sector textil protestan en A CoruñaEl cupón de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en A CoruñaTranvías lanza servicios especiales al Coliseum y Riazor y refuerza líneas a la UDCTriple escala de cruceros en A CoruñaSalto térmico este fin de semana en GaliciaLa mejor pizza napolitana de España es de A Coruña
instagramlinkedin

Voces ocultas celebra en A Coruña un año de "parar y reflexionar"

El proyecto impulsado por las periodistas Lucía González y Leticia Río busca promover el pensamiento crítico a través de diferentes charlas

Uno de los eventos de Voces Ocultas

Uno de los eventos de Voces Ocultas / Diana Fajardo Rama

Ana Carro

A Coruña

Voces ocultas es el proyecto de las periodistas Lucía González y Leticia Río. Están de celebración, pues hace un año que su idea se volvió una realidad y fue creciendo hasta reunir a más de 70 personas en cada uno de sus eventos para hablar de temas como bienestar, superación personal, alimentación consciente, reenfoque profesional y velocidad creativa. Historias que, además, se convirtieron en podcast. "La idea surge como una respuesta a nuestra inquietud personal", apunta Leticia Río, quien detalla que se trata de "un espacio muy cómodo y cercano que busca promover el pensamiento crítico. Y si surgen cambios sociales, mejor que mejor".

En estos tiempos en lo que todo va tan rápido y es tan efímero, Río reconoce que este proyecto invita a "parar y reflexionar". Suelen hacer conversaciones "muy fluidas" que apelan "al público" para que se mantenga conectado "y que las reflexiones vayan calando". Las preguntas que plantean "no tienen una única respuesta sino infinitas" según quién las escucha.

Voces ocultas ya ha celebrado cinco ediciones en A Coruña y su idea es seguir creciendo en otras partes de Galicia. "Si el proyecto sigue generando expectativas y necesidades, nosotras encantadas de llevarlo a más ciudades", desvela una de las impulsoras, que agradece el apoyo de las marcas que están a su lado para mantener en pie la iniciativa.

Aunque creen que todo aquel que piensa tiene sitio en este proyecto, la edad media del público de Voces ocultas es "de 40 años" y, sobre todo, mujeres. "En las últimas ediciones ha habido más público masculino", expone Leticia Río.

Noticias relacionadas

El Bar Azka de A Coruña es el lugar escogido para celebrar este viernes el primer aniversario de una iniciativa que quiere seguir ayudando a "parar y reflexionar".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  3. A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
  4. El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
  5. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  6. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  7. Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions
  8. A Coruña vuelve a quedarse a oscuras en su bar más vikingo: así celebrará el aniversario del gran apagón

El sector turístico de A Coruña respalda la captación de vuelos con promoción de la ciudad en los destinos

El sector turístico de A Coruña respalda la captación de vuelos con promoción de la ciudad en los destinos

El cantautor Gonzalo Hermida pondrá ritmo andaluz a su concierto en A Coruña: "No entiendo de ligas; entiendo de ilusión, de sueño y de pasión"

El cantautor Gonzalo Hermida pondrá ritmo andaluz a su concierto en A Coruña: "No entiendo de ligas; entiendo de ilusión, de sueño y de pasión"

Voces ocultas celebra en A Coruña un año de "parar y reflexionar"

Voces ocultas celebra en A Coruña un año de "parar y reflexionar"

La Fiscalía pide al Concello de A Coruña un informe de actuaciones para cumplir la Ley de Memoria Democrática

La Fiscalía pide al Concello de A Coruña un informe de actuaciones para cumplir la Ley de Memoria Democrática

El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal

El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal

Música y bailes de sevillanas amenizarán la Feria de Abril de O Ventorrillo en A Coruña

Tres proyectos del CICA obtienen financiación estatal para la Consolidación Investigadora

Tres proyectos del CICA obtienen financiación estatal para la Consolidación Investigadora

El plan de Renfe para Galicia: más frecuencias y utilizar los trenes Avril con más capacidad entre A Coruña y Vigo

El plan de Renfe para Galicia: más frecuencias y utilizar los trenes Avril con más capacidad entre A Coruña y Vigo
Tracking Pixel Contents