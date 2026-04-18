Las dos alternativas para el concierto de El Último de la Fila tras la negativa de uso del estadio de Riazor

Tras la negativa del Concello de A Coruña al uso del estadio de Riazor para el concierto de El Último de la Fila, el Ayuntamiento y la promotora del concierto buscan ahora el lugar en el que reubicar la actuación y en el que tenga cabida el aforo que se esperaba en el recinto en el que juega el Deportivo, para el que se habían puesto a la venta cerca de 26.000 entradas.

Aunque en la plataforma en la que se venden las entradas para el concierto del 13 de junio siguen todavía a la venta, la organización de la gira de regreso del dúo formado por Manolo García y Miqui Portet maneja dos alternativas para este concierto, una habitual en los últimos años en A Coruña como es el muelle de Batería y el de Calvo Sotelo, y otra que sería inédita, el estadio universitario del campus de Elviña. Además, dentro de estas dos opciones también cabe la posibilidad de que se haga en dos noches ante la gran cantidad de entradas vendidas e incluso que se instalen gradas temporales ya que buena parte del aforo vendido para Riazor es sentado.

Dos opciones

La primera de las opciones en las que puede terminar celebrándose el concierto son los muelles de la Batería y de Calvo Sotelo, lugar habitual de conciertos y festivales en los últimos años con el ciclo Noites do Porto, el festival Morriña y otros recitales como el que ofreció el grupo murciano Arde Bogotá el pasado verano en el ciclo Coruña Sounds. Precisamente diez días después del concierto de El Último de la Fila, está previsto que en el recinto del puerto de A Coruña actúe Xoel López en la noche de San Xoán.

Esta alternativa tendría un hándicap no menor, y es que para el concierto previsto en el estadio de Riazor la gran mayoría de entradas vendidas son en asientos de grada, mientras que en esta superficie no existe la posibilidad de ofrecer las mismas comodidades, aunque sí la de instalar gradas temporales. En este caso, el aforo se sitúa alrededor de los 13.000 asistentes, según los anuncios de los conciertos que se han realizado recientemente, si bien la gran superficie disponible hace que se pueda ampliarse esta cifra.

Concierto de Leiva en el Muelle de Batería / Germán Barreiros / Roller Agencia

La otra opción que se maneja es utilizar el estadio universitario del campus de la Universidade da Coruña en Elviña, que lleva por nombre A Mariña Dourada. Esta opción sería inédita hasta ahora, puesto que nunca se ha celebrado ningún concierto allí. Dispone de una grada en uno de sus laterales de la que se desconoce el aforo, en la que podrían sentarse algunas de las personas que tienen entrada comprada en alguna de las gradas de Riazor. Otras gradas similares de campos de A Coruña y alrededores tienen capacidad para alrededor de 1.500 personas, a las que habría que sumar todas las que cabrían en el campo y en las pistas de atletismo, en las que incluso se podrían instalar gradas provisionales.

Anuncio con polémica

El anuncio del concierto en mayo de 2025, realizado por el Ayuntamiento, abrió un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno local y el Deportivo, en un momento en el que la relación entre ambas instituciones se encontraba en su peor etapa. Un año después, el Concello y la propiedad del club, Abanca, trasladan una relación cordial, con la renuncia municipal a la sede del Mundial 2030 y el posterior acuerdo para la reforma integral de la ciudad deportiva de Riazor como punto de inflexión.

Con la nueva fase de entendimiento, el Ayuntamiento ha decidido dar marcha atrás y negar el permiso para la celebración del concierto en el estadio. Según las mismas fuentes, el motivo obedece a que el acuerdo con el Deportivo establece que la disponibilidad prioritaria del recinto corresponde al club y que cualquier actividad ajena a la deportiva, como son los conciertos, debe programarse sin interferir con el uso futbolístico del estadio municipal.

Con la decisión de negar la concesión del Abanca Riazor a la promotora, se abre ahora la necesidad de buscar una alternativa que evite la cancelación de un concierto que se espera multitudinario, con los perjuicios que esa salida acarrearía para quienes hayan comprado ya entradas e incluso hayan reservado viajes y noches de hotel en la ciudad.

El Último de la Fila puso a la venta a finales de mayo 25.900 entradas para su concierto en Riazor, con precios de 82,5 a 104,5 euros. En las primeras nueve horas de venta, el dúo formado por Manolo García y Quimi Portet vendió la mitad del aforo. A primera hora de la tarde de este sábado, aún quedaban disponibles localidades en sectores superiores de Preferencia, Marathon y Tribuna.

El Ayuntamiento anunció el día del concierto el 13 de mayo de 2025, cuando aún no se conocía la fecha exacta del play off de ascenso, pero sí que suele celebrarse desde mediados de junio. LaLiga y la Federación Española de Fútbol la desvelaron tres semanas después: las semifinales se jugarán los próximos 7 y 10 de junio, y la final, los días 14 y 21.