El concierto de El Último de la Fila en A Coruña: el PP denuncia un nuevo "ridículo internacional" por el cambio de ubicación al no permitir el Concello el uso de Riazor

El Partido Popular de A Coruña carga contra el Gobierno local por haber descartado ahora el estadio Abanca Riazor para la celebración del concierto de El Último de la Fila, que anunció en ese recinto hace un año. A su juicio, la decisión municipal, adoptada al coincidir la fecha, el 13 de junio próximo, con un posible play off de ascenso del Deportivo a Primera División, supone un "nuevo ridículo internacional" tras el "ridículo internacional" de la renuncia del Ayuntamiento a que la ciudad sea sede del Mundial 2030 de fútbol.

"Todos le advertimos a [la alcaldesa] Inés Rey de este problema de fechas cuando anunció el concierto, pero prefirió abrir una guerra con el Deportivo antes de rectificar una decisión que tomó unilateralmente y sin dialogar con nadie", exponen los populares en una nota de prensa. La decisión municipal de vetar el estadio para el concierto de El Último de la Fila, a juicio del grupo municipal del PP, "ofrece una mala imagen de improvisación y desgobierno de la ciudad".

El Ayuntamiento, como adelantó LA OPINIÓN este viernes por la noche, decidió no ceder el estadio para este espectáculo musical en el marco de la nueva relación institucional abierta con el Deportivo, muy diferente al enfrentamiento que mantenían ambas instituciones en el momento en que se anunció el concierto. Entonces, el club advirtió de que el recital acarrearía "graves consecuencias" para su actividad.

El Concello, según fuentes municipales, busca con la promotora del concierto una alternativa al estadio de Riazor para que El Último de la Fila pueda actuar en A Coruña. Los dos recintos a los que se plantea trasladar el recital son el estadio universitario del campus de Elviña y los muelles de la Batería y de Calvo Sotelo.