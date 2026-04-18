El Concello de A Coruña cambia de modelo de mercado navideño e invertirá 381.000 euros

La organización del mercado navideño que cada año se instala en la plaza de María Pita cambiará de modelo en las próximas fiestas, ya que el Ayuntamiento lo licitará con un presupuesto de 381.813 euros anuales, IVA incluido, y por un periodo que podrá llegar a los tres años. El fracaso del sistema empleado en las pasadas navidades, en el que la compañía NC7 Events se hizo con el mercado a cambio de abonar 14.666 euros y acabó con la imposición de sanciones por incumplimientos y deficiencias, lleva ahora al Concello a apostar por otra fórmula.

La licitación, de la que por el momento tan solo se ha publicado un anuncio previo, indica que la empresa organizadora recibirá cada año un máximo de 141.570 euros para alquilar e instalar casetas, un palco y estructuras similares. A esta cantidad se sumarán 171.333 euros para elementos de iluminación y decoración en María Pita, así como 68.910 euros más para la coordinación del proyecto. El montante total, de 381.000, equivale a casi la mitad del coste anual de la instalación del alumbrado ornamental en Navidad y Carnaval.

Además del pago de la cantidad mencionada por parte del adjudicatario, el anterior sistema exigía que el mercado dispusiera de al menos 50 casetas para la venta de productos navideños y alimenticios, así como la organización de actividades complementarias de dinamización de carácter cultural, lúdico o recreativo y la decoración del entorno.

Las casetas debían estar elaboradas con madera o piedra, o materiales con esa apariencia, "adecuados a la estética de un mercadillo de navidad de estilo centroeuropeo". La actividad debía desarrollarse del 28 de noviembre al 2 de enero y estar desmontada el día 3 para permitir la preparación de la llegada de la cabalgata de Reyes el día 5.

Numerosas deficiencias

Pero los resultados no fueron satisfactorios, ya que los propios comerciantes que pagaron a NC7 Events por el uso de las casetas denunciaron numerosas deficiencias y los visitantes del mercado se quejaron de la falta de calidad de esta iniciativa. La empresa responsable de la instalación eléctrica llegó a intentar desmontarla alegando el impago por parte del organizador, aunque este negó esa acusación.

El Gobierno local admitió la existencia de estas deficiencias y a principios de este mes acordó imponer al adjudicatario una multa de 3.000 euros y la reclamación de otros 50.000 por los trabajos realizados por el propio Concello para garantizar la seguridad en el mercado, además de la prohibición de concurrir a licitaciones municipales en A Coruña durante tres años. La resolución reprochaba a la concesionaria "no observar las medidas de prudencia necesarias para salvaguardar la higiene o sanidad en los puestos" y la "reincidencia en los incumplimientos de las obligaciones del autorizado y condiciones de seguridad".

También se apreciaron problemas "muy graves" en la estabilidad y estanqueidad de las casetas, deficiencias en la instalación eléctrica y la ausencia de certificaciones de su conformidad reglamentaria. A esto se añadió la falta de entrega de certificados obligatorios y de la documentación técnica exigida para garantizar la seguridad de la instalación.

El expediente reveló carencias notorias en la decoración de las casetas y su entorno, que no llegaron a ser 50 como exigía el contrato y que no se realizó la programación de actividades prometida, como talleres, animación diaria y pasacalles.