Un San Bernardo de 90 kilos, Oso, estrella en la feria de mascotas Pata Pata 2026 de A Coruña

Las mascotas han tomado ExpoCoruña con la feria de animales de compañía Pata Pata 2026, que se desarrolla este sábado y domingo desde las 10.00 a las 20.00 horas. En el interior del recinto, infinidad de perros y gatos acompañan a sus dueños y, en algún caso, a la inversa. El programa reúne actividades como demostraciones profesionales, charlas sobre adiestramiento o concursos de belleza canina y felina. El evento cuenta con más de 80 stands de asociaciones y marcas, desde el sector de la alimentación o los complementos a la fotografía especializada, los servicios funerarios o el veterinario.

La segunda edición de la feria Pata Pata cuenta con una amplia pista central en la que se desarrollan las pruebas de agility o demostraciones de trucos caninos, como el que desarrolla el Cuerpo Cinológico de la Guardia Civil, que cuenta con su propio puesto informativo. Otro de los espacios destacados es el ágora, en donde se presentan charlas de expertos y monográficos, como el dedicado a la raza Can de Palleiro. La zona gastronómica cubre las necesidades de personas y animales con una oferta variada, incluso con un sabor de helado exclusivo del evento y especial para perros. El hospital veterinario Abeiro ofrece un espacio de calma para las mascotas que necesiten.

"Las mascotas son parte de la familia. En A Coruña hay más mascotas que menores de catorce años. En la provincia, tres de cada diez familias cuentan con un animal de compañía. Hoy en día, las solicitudes de negocio que recibimos para ser pet friendly superan a las de servicio de wifi. Antes, no hace muchos años, se hablaba de la mascota como consumo. Ahora el fenómeno es el opuesto", aseguró el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira.

Pata Pata en Expocoruña / Carlos Pardellas

El sector felino cuenta con su área aparte y está dedicada al descanso, preparación y acicalado de los animales para el concurso de belleza El evento central en ese recinto son las 196ª y 197ª Exposición Internacional Felina y se celebran ambos días, desde las 11.00 hasta las 18.00 horas. "Esto es una cosa muy seria. En los concursos de belleza se mide la aproximación al estándar en función de la raza. No hay unos parámetros comunes, se mide encajar a la perfección en las disposiciones", comenta Marisol, de la Asociación Felina Española (ASFE), que viene desde Madrid para participar en el certamen de raza British Shorthair.

La presencia portuguesa es notable en el espacio dedicado a gatos en Pata Pata 2026. João y su familia vienen desde Aveiro para participar con tres ejemplares de raza British Shorthair, de diferentes edades. Uno de los mayores stands es, precisamente, de una empresa portuguesa de alimentación saludable para gatos.

Las mascotas como sector económico

Uno de los principales focos de actividad en Pata Pata son los puestos dedicados a la alimentación de mascotas. Además de marcas asentadas y reconocidas en el sector, destaca la oferta de alimentos tipo gourmet, con ingredientes de origen marino o elaborados con producto de origen gallego certificado. Así, entre las posibilidades pueden encontrarse orejas de conejo con pelo, pata de cordero, donuts de pescado, orejas de búfalo, chupa-chups de origen animal o sticks de pato.

El sector de los complementos goza de amplia presencia en la feria con empresas dedicadas al diseño y personalización de accesorios. Collares trenzados, arneses y correas adaptados o ropa para los dueños con bordados de sus mascotas son algunas de las opciones. En este aspecto, uno de los reclamos más interesantes son los puestos dedicados a las sillas de ruedas, andadores y sistemas de apoyo para perros. Otro de los stands destacados centra su actividad en los hogares con mascotas y sistemas de limpieza específicos para ellos.

Uno de los ámbitos también notables es el de los recuerdos y souvenirs, desde miniaturas de tu mascota o impresiones en 3D de su rostro hasta los servicios posteriores al fallecimiento del animal. En este sentido, la oferta se amplía a recreaciones de huellas o diseños con las cenizas de la mascota fallecida, incluso con urnas fúnebres propias para el cliente que lo desee. Sobre recuerdos, la feria Pata Pata cuenta con varios fotógrafos especializados en mascotas.

Las asociaciones de animales disponen espacios propios y en los que colaborar con su causa, desde la donación a la participación o hacerse miembro. En Pata Pata se reúnen trabajadores profesionales de los animales de compañía, Cancoruña, grupos de ayuda en adopción o cuidado de animales e, incluso, una asociación de bienestar animal con sede en Arteixo.

Un protagonista de 90 kilos

El extrenador del Deportivo Abanca, Manu Sánchez, y su esposa, Carolina, posando su perro Oso en la feria Pata Pata. / CARLOS PARDELLAS

Uno de los protagonistas de la jornada fue Oso, un perro de raza San Bernardo, que atrajo atención y posó con numerosos visitantes. Sus dueños son Manu Sánchez, exentrenador del Deportivo Abanca, y su esposa Carolina. "Pesa 90 kilos. Es cierto que se puede parecer a un ternero. De hecho, el año pasado fuimos a Portugal de viaje y nos lo llevamos, por la calle la gente comentaba y le llamaban vitelinha (ternerito)", explica Sánchez, que repite como visitante en Pata Pata por segundo año.

"Es la mascota socia número 1 del Deportivo, fue el primer inscrito. De hecho, sale en alguna imagen promocional. Fue campeón de España en su categoría, la de San Bernardo, y probamos suerte llevándolo al concurso mundial en 2022. Lo cierto es que es un mundo complejo. Nos habían comentado la posibilidad de hacer cría, pero es difícil. Hay que ceñirse a una serie de parámetros y demás que no nos interesan. Para nosotros, es Oso, es nuestro animal, no es un negocio ni queremos dinero. Vive con nosotros en casa, es más, duerme con nosotros. Está mayor, ha superado ya la esperanza de vida de su raza, que es de ocho años. Sufren un desgaste coronario mayor por su tamaño", expresó.