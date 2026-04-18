La reparación de la estatua del Deseo, en A Coruña, con proyecto y pendiente del visto bueno de la Xunta

El pasado mes de noviembre un joven derribó la estatua de la fuente Deseo, en la plaza de Azcárraga de la Ciudad Vieja, ocasionando daños a la escultura decimonónica, que representa a una mujer alzando una lámpara de vidrio fundido que emula una antorcha. Es una pieza difícil de reparar, pues, de acuerdo con el Concello, el oficio para trabajar el material con las técnicas necesarias está "casi desaparecido", y hubo que contactar con la Real Fábrica de Vidrio de La Granja. Según explican a este diario fuentes municipales, el proceso es lento, pero ya se ha encargado el proyecto y actualmente "está pendiente de revisión" para que se envíe al departamento autonómico de Patrimonio Cultural.

De acuerdo con una respuesta escrita del Gobierno local al PP a inicios de año, el Ayuntamiento y la Xunta evaluarán de forma conjunta cuál será «el momento más adecuado para la restauración», de la estatua. El Concello ya planea un proyecto de conservación integral para el conjunto de la plaza, con una inversión superior al medio millón de euros.

El libro El agua en A Coruña, publicado por la empresa municipal de aguas Emalcsa y escrito por José Manuel Fernández Caamaño y Ricardo Vázquez Pérez, señala que el proyecto para situar una fuente en la entonces llamada plaza de la Harina, se remonta a 1822, pero que no se constituyó hasta 1870. La fuente, siempre según el texto, fue la primera para los vecinos de la Ciudad Vieja, que hasta entonces "se abastecían de los aljibes y pozos de aguas salobres que existían en el barrio". Los militares de los cuarteles tenían reservado uno de sus cuatro caños. Otro se destinó "para la provisión de los presidios".

En el plan general de 1876, indican los autores del libro, la fuente estaba en la actual plaza de la Constitución, aneja a la plaza de Azcárraga y delante del Palacio de Capitanía, si bien luego se desplazó a su lugar actual. La fuente "fue fundida en los talleres Dumgem de París", y el libro indica que "se cuenta que fue el benefactor Eusebio da Guarda quien corrió con su coste". Para sus autores, la fuente es "quizás la más hermosa de la ciudad", con su "elegante" figura de una mujer tallada en bronce.

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