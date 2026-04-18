El Último de la Fila en A Coruña: Derechos y opciones del público cuando se venden entradas para un recinto y el concierto se traslada a otro

El concierto de El Último de la Fila que se anunció en mayo del año pasado no se celebrará en la ubicación que se esperaba. Las fechas del play off de ascenso a Primera División, en el que podría participar el Deportivo, han llevado al Concello de A Coruña a denegar el uso del estadio Abanca Riazor, donde estaba previsto que fuese la actuación del grupo de Manolo García y Quimi Portet el 13 de junio próximo. El Ayuntamiento y la promotora de la cita musical buscan una nueva ubicación, pero este cambio abre una serie de derechos y opciones a los asistentes afectados que ya se habían hecho con su entrada. Son muchos, pues el aforo de Riazor para este concierto era de 26.000 espectadores y apenas quedan localidades en sectores superiores de Preferencia, Marathon y Tribuna.

Según las condiciones de Ticketmaster, que es la que vende las entradas --de hecho, en su web todavía figura que el concierto será en el estadio del Dépor y se siguen vendiendo localidades--, el público podrá decidir entre conservar su ticket o devolverlo y recibir un reembolso, ya que el espectáculo no se desarrollará en las condiciones anunciadas inicialmente. Ticketmaster suele establecer un plazo, a veces de 72 horas, para confirmar si se quiere devolver la entrada o conservarla, que comienza a contar en el momento en que notifica los cambios a los afectados a través de SMS o email y también publicará la información en su página web.

Cuando en mayo del año pasado el Ayuntamiento anunció el concierto de El Último de la Fila el 13 de junio de 2026 en Riazor, una gira especial tras casi tres décadas de ausencia, el Deportivo alertó de las "graves consecuencias" y reclamó la implantación de un protocolo de coordinación para estos casos, pues los play off de ascenso suelen celebrarse hasta finales de junio y era una posibilidad que el conjunto blanquiazul participase en ellos. El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, aseguró entonces que tenía "el calendario" del club "en la cabeza" y que no iba a ser perjudicado "de ninguna manera".

Un año después, con la relación entre el club y el Concello en un mejor momento, el Ayuntamiento ha tenido que denegar el uso del estadio y buscar una nueva ubicación al confirmarse los temores del club: el play off se disputará entre los días 7 y 21 de junio. Los dos recintos a los que se plantea trasladar el recital son el estadio universitario del campus de Elviña y los muelles de la Batería y de Calvo Sotelo, aunque existe la posibilidad de dividirlo en dos noches para dar cabida a todas las personas con entrada, demasiadas, en principio, para un único concierto en cualquiera de esos dos recintos.