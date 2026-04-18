El tiempo en A Coruña
El viento impide que A Coruña tenga las temperaturas elevadas que se prevén en el resto de Galicia este sábado
Los termómetros no pasarán de 20ºC en la ciudad
Galicia se mantendrá en la influencia de las altas presiones este sábado, con régimen de vientos del noroeste según Meteogalicia, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados en general.
De hecho, en A Coruña, esos vientos que soplarán con fuerza harán que la ciudad no tenga las mismas temperaturas elevadas que sí habrá en el resto de Galicia, donde se alcanzarán, por ejemplo, 25ºC en Santiago, 27ºC en Pontevedra o 28ºC en Ourense. En el Golfo Ártabro las temperaturas se quedarán en unas máximas de 20ºC, mientras que las mínimas serán de 11ºC.
Sube el domingo
Ya de cara al domingo esta influencia anticiclónica, aunque con presencia de aire frío en altura, irá dejando alternancia de nubes y claros con entrada de brumas en la costa. Sin embargo, el viento irá a menos, lo que permitirá que las temperaturas suban tres grados en A Coruña.
Galicia se encuentra en una fase del año en el que las temperaturas son una montaña rusa.
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