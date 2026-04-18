Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Helton Leite, la 1ª tras su salida del DéporOposiciones para profesores en GaliciaTrabajadores del sector textil protestan en A CoruñaEl cupón de la ONCE deja un premio de 500.000 euros en A CoruñaTranvías lanza servicios especiales al Coliseum y Riazor y refuerza líneas a la UDCTriple escala de cruceros en A CoruñaSalto térmico este fin de semana en GaliciaLa mejor pizza napolitana de España es de A Coruña
instagramlinkedin

El tiempo en A Coruña

El viento impide que A Coruña tenga las temperaturas elevadas que se prevén en el resto de Galicia este sábado

Los termómetros no pasarán de 20ºC en la ciudad

Galicia se prepara para un fin de semana de montaña rusa térmica

Galicia se prepara para un fin de semana de montaña rusa térmica / GUS DE LA PAZ

RAC

A Coruña

Galicia se mantendrá en la influencia de las altas presiones este sábado, con régimen de vientos del noroeste según Meteogalicia, por lo que se esperan cielos poco nubosos o despejados en general.

De hecho, en A Coruña, esos vientos que soplarán con fuerza harán que la ciudad no tenga las mismas temperaturas elevadas que sí habrá en el resto de Galicia, donde se alcanzarán, por ejemplo, 25ºC en Santiago, 27ºC en Pontevedra o 28ºC en Ourense. En el Golfo Ártabro las temperaturas se quedarán en unas máximas de 20ºC, mientras que las mínimas serán de 11ºC.

Sube el domingo

Ya de cara al domingo esta influencia anticiclónica, aunque con presencia de aire frío en altura, irá dejando alternancia de nubes y claros con entrada de brumas en la costa. Sin embargo, el viento irá a menos, lo que permitirá que las temperaturas suban tres grados en A Coruña.

Noticias relacionadas

Galicia se encuentra en una fase del año en el que las temperaturas son una montaña rusa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  3. A Coruña se estrena como Capital Española del Ocio Nocturno: 'La copa se está quedando corta
  4. El bar de A Coruña que conquista Os Mallos con su churrasco en barril: 'Mis platos no tienen nombre, me los invento
  5. La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional
  6. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  7. El sector textil de A Coruña se manifiesta contra el acuerdo de la patronal
  8. Oliveirense-Liceo: Una final anticipada para soñar con la séptima Champions

El histórico estanco de A Coruña que sobrevive desde hace más de un siglo: "Por aquí pasaban hasta 500 personas al día"

El Concello de A Coruña descongela las negociaciones con el Estado para una cesión de la antigua cárcel sin esperar a la sentencia judicial

El Concello de A Coruña descongela las negociaciones con el Estado para una cesión de la antigua cárcel sin esperar a la sentencia judicial

La enrevesada historia de la cárcel de A Coruña: finca municipal, negociaciones durante años y dos procesos judiciales, en espera de un acuerdo final

La enrevesada historia de la cárcel de A Coruña: finca municipal, negociaciones durante años y dos procesos judiciales, en espera de un acuerdo final

La reparación de la estatua del Deseo, en A Coruña, con proyecto y pendiente del visto bueno de la Xunta

La reparación de la estatua del Deseo, en A Coruña, con proyecto y pendiente del visto bueno de la Xunta

El viento impide que A Coruña tenga las temperaturas elevadas que se prevén en el resto de Galicia este sábado

El viento impide que A Coruña tenga las temperaturas elevadas que se prevén en el resto de Galicia este sábado

Fallece el hombre que los bomberos habían rescatado del mar junto a la Torre de Hércules

Fallece el hombre que los bomberos habían rescatado del mar junto a la Torre de Hércules

El Euromillones deja un millón de euros en la plaza de Lugo de A Coruña

El Último de la Fila no actuará en el estadio de Riazor al interferir con el posible ‘play off’ de ascenso del Dépor

El Último de la Fila no actuará en el estadio de Riazor al interferir con el posible ‘play off’ de ascenso del Dépor
Tracking Pixel Contents