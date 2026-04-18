Los VTC ya se colocan junto a paradas de taxi en A Coruña: "Es una provocación constante"
Taxistas denuncian la presencia de coches tipo Bolt en Matogrande o en zonas próximas a Palexco y critican la inacción del Concello y la Policía Local
El conflicto entre los taxis y los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), como Bolt o Uber, se recrudece. Los taxistas llevan tiempo denunciando que los VTC operan en A Coruña con total impunidad, pero en los últimos días han visto a estos coches colocarse en algunas de sus paradas, como las de Matogrande y la que está próxima a Palexco, donde suele haber bastante demanda por la noche por ser albergar locales de ocio nocturno. "Es una provocación constante", manifiesta el vicepresidente segundo de la asociación Unión Galega de Taxi (Ugataxi), José Carlos Sambad.
Explica que esta práctica es "algo habitual", que se encuentran a coches como Bolt o Uber en sus paradas. "Pero la Policía pasa y no les dice nada", lamenta. Sambad denuncia la "inacción" no solo de los agentes del 092 sino también "del Ayuntamiento". "Tienen tal impunidad que esto va a acabar mal. La gente se está cansando", avisa.
Los taxistas llevan meses encadenando protestas por esta situación. El Concello anunció la elaboración de una ordenanza para garantizar la "convivencia" de ambos servicios. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, detalló hace unos días que la ciudad tiene "517 licencias de taxi", pero "no es suficiente". Abrió la puerta a que los VTC operen, por ejemplo "de noche, cuando hay muchas colas".
Mientras no haya un normativa específica, los VTC solo pueden hacer trayectos inteurbanos, es decir, entre diferentes concellos. Eso es lo que autoriza la Xunta, que es también la que otorga las licencias.
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