Más de la mitad de los bienes con valor cultural catalogados por la Xunta en la costa de A Coruña están en mal estado

La versión definitiva del Catálogo de Bens de Valor Cultural no Litoral de Galicia, publicada por la Xunta en el Diario Oficial de Galicia el pasado lunes, revela que más de la mitad de los localizados en el municipio de A Coruña se encuentran en mal estado. De los 49 bienes registrados por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático en la costa de la ciudad, 30 presentan unas condiciones desfavorables, de acuerdo con los datos reflejados en el documento, mientras que los otros 19 se hallan en buen estado.

Restos de la muralla de O Parrote en el aparcamiento de la explanada del mismo nombre / CARLOS PARDELLAS

Trece de los elementos en malas condiciones figuran en el catálogo sin datos sobre su situación, pero todos ellos son pecios de barcos o restos arqueológicos ubicados en el fondo marino, por lo que casi con total seguridad su estado de conservación no es adecuado. Se trata de los cañones hundidos en aguas de O Portiño y los pecios situados en el fondo marino de lugares identificados como As Ánimas, Grelle, Parrote 1, San Miguel, Punta Herminia, Parrote 2, Solana, Bens, Buño-Ánimas, Ánimas-Portiño y castillo de San Antón. Todos ellos no aparecían en la primera versión del catálogo.

Centro Oceanográfico y Torre de Control de Tráfico Marítimo / CARLOS PARDELLAS

Otros diez bienes son clasificados con una situación deficiente: las casas marineras de As Xubias, el Mareógrafo del puerto -aunque recientemente ha sido restaurado-, las murallas de O Parrote, elementos del paseo de O Parrote, el petroglifo de Pena da Brúxula, el de la Torre de Hércules, un grabado histórico en la zona de la Torre, los Arcados de Riazor, los muelles de As Xuvias y los silos de Cementos del Cantábrico en el muelle de la Batería.

Se califica como muy deficiente el estado del petroglifo de punta Herminia y alterado el del enrejado del puerto en el muelle de San Diego. A otros cinco se les considera deshechos: la batería de San Diego, el cementerio judío de A Palloza, la Lonja de Camiones del puerto, el yacimiento romano del muelle del Centenario y el sistema defensivo de la península de la Torre.

Arcados de Riazor / CARLOS PARDELLAS

En cuanto a los que se encuentran en buen estado, el catálogo contabiliza 16 en la categoría de aceptable: la Batería de Oza, la Casa Grande de A Pasaxe, el enrejado del puerto en A Palloza y el del muelle de Calvo Sotelo, la Delegación del Gobierno, la antigua Comandancia de Marina, la Aduana, el enrejado de la Dársena, la Autoridad Portuaria, el Club Náutico, el castillo de San Antón, el Aula Náutica de As Ánimas, la Torre de Control de Tráfico Marítimo, el Centro Oceanográfico y la Lonja del Gran Sol.

Tres elementos más se incluyen como en un estado óptimo: el faro de Oza, la Torre de Hércules y la Coraza del Orzán.

Desarrollo legislativo

La elaboración del catálogo forma parte del desarrollo de la Ley de Ordenación y Gestión Integrada del Litoral de Galicia y el objetivo que se persigue con el mismo es favorecer el desarrollo sostenible de la costa mediante la protección del patrimonio cultural situado al borde del mar. El pasado otoño la relación inicial fue sometida a información pública para la presentación de alegaciones

Petróglifo de punta Herminia. / CARLOS PARDELLAS

La inclusión de bienes de valor cultural en el catálogo obliga a los ayuntamientos a incluirlos entre los protegidos por su normativa urbanística y a adoptar las medidas necesarias para su conservación y uso, aunque en el caso de A Coruña muchos de ellos ya se encuentran en el catálogo de patrimonio del plan general, cuyos integrantes figuran además en el catálogo autonómico de patrimonio. La legislación autonómica añade además la obligación de que cuando se efectúen en ellos obras de rehabilitación, se aplique la normativa sobre patrimonio cultural de Galicia por encima del resto.

Torre de Hércules / CARLOS PARDELLAS

La incorporación de estos elementos al listado hace posible también que se les pueda dar un nuevo uso en el caso de aquellos que tuvieron una utilidad industrial o económica. En el caso de los bienes identificados por la Xunta en el municipio de A Coruña, ninguno de ellos parece apto para darle un nuevo uso, en especial turístico u hotelero, ya que los edificios incluidos en esta relación están siendo utilizados, por administraciones los de propiedad pública y por particulares los que son de propiedad privada. La Xunta destaca además que el hecho de que todos estos elementos hayan sido georreferenciados facilita su inclusión en rutas divulgativas para su visita.

Parte del sistema defensivo de la península de la Torre / CARLOS PARDELLAS

Protección

Cuando se elaboró el plan general de A Coruña no se pudieron catalogar muchos bienes situados en el litoral porque su ordenación dependía de la Demarcación de Costas del Estado, cuya actividad fundamental era la conservación desde el punto de vista ambiental y, en menor medida, del patrimonial. La administración gallega reclamó al Estado asumir las competencias sobre la protección del patrimonio costero porque estimaba que era necesario garantizar su conservación y darle nuevos usos, ya que Costas no apostaba por la pervivencia de antiguas edificaciones que habían perdido su utilidad original.

Silos de Cementos del Cantábrico en el muelle de la Batería. / CARLOS PARDELLAS

Esta situación se produjo en A Coruña con el primitivo edificio del Club del Mar de San Amaro, en estado ruinoso y hoy ubicado en medio de la grada que bordea el arenal, puesto que en su día se intentó incluirlo en el catálogo del plan general y Costas se negó a esa iniciativa.

La versión inicial del catálogo, publicada a finales del año pasado, contaba en el municipio de A Coruña con 39 bienes, de los que ahora se eliminan el teatro Colón, el Kiosko Alfonso, los edificios La Terraza y Atalaya, las fuentes de los jardines de Méndez Núñez, la iglesia y el cementerio de San Roque de Fóra y el petroglifo del Polvorín, este último conservado en el castillo de San Antón. Este grupo de bienes están integrados en el casco urbano y cuentan ya con la protección del plan general de la ciudad.

Edificio de la Aduana y de la antigua Comandancia de Marina. / CARLOS PARDELLAS

La versión aprobada del catálogo del litoral incorpora ahora bienes que no aparecían en la primera, como los silos de Cementos del Cantábrico (en el muelle de la Batería), la Lonja del Gran Sol (en el muelle de A Palloza) y el sistema de muelles del núcleo marinero de As Xuvias.

Edificios del Real Club Náutico y de la Autoridad Portuaria. / CARLOS PARDELLAS

De todos los restos de barcos hundidos en aguas de la costa coruñesa el catálogo únicamente aporta su ubicación, sin consignar más información acerca de su valor histórico o patrimonial. De los otros bienes incorporados apenas se aportan datos tampoco en sus correspondientes fichas pese a que existe documentación sobre ellos, como los silos de Cementos del Cantábrico, de los que solo se menciona que figuran en el Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto, o la Lonja del Gran Sol, de la que se dice que está protegida por el plan general de urbanismo, al igual que los muelles de As Xubias, que fueron utilizados para fines industriales a principios del siglo XX.