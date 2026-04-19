El tiempo
Domingo de nieblas y sol en A Coruña con subida de temperaturas
La ciudad sigue en días de montaña rusa térmica
A Coruña vive este domingo un día típicamente primaveral, aunque se librará de la lluvia. Si este sábado incluso se veía gente, aunque poca, tomando el sol en lugares como la playa de Santo Amaro, para este último día de semana las posibilidades serán mayores, con una subida de temperatura.
Galicia continúa dentro de la influencia anticiclónica, pero con presencia de aire frío en altura. El cielo estará con alternancia de nubes y claros y la entrada de brumas desde las Rías Baixas hasta el Golfo Ártabro con el avance del día.
Las temperaturas sufrirán un ligero ascenso en el norte de Galicia, puesto que este sábado el viento hacía bajar los termómetros. De esta manera, las máximas estarán en 23ºC, según MeteoGalicia, y las mínimas en 11ºC. El viento soplará flojo de dirección variable.
Sin embargo, dentro de esta montaña rusa térmica que estamos viviendo, el lunes las temperaturas no superarán los 16ºC de máxima, siete grados menos que el día anterior, mientras que el martes subirán diez grados, hasta los 26ºC, en A Coruña.
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