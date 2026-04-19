El profesor de la UDC Carlos Jiménez, premio a la Excelencia en Química de Productos Naturales

Carlos Jiménez González, catedrático de la Universidade da Coruña y coordinador del grupo de investigación Pronamar en el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA), recibió el Premio a la Excelencia en Química de Productos Naturales que concede el Grupo Especializado de Química de Productos Naturales de la Real Sociedad Española de Química, que además le seleccionó como finalista para el Premio a la Mejor Publicación en este campo.

El galardón, que reconoce su labor científica individual y la excelencia investigadora demostrada en este ámbito científico en los últimos años, consistirá en una medalla y un diploma acreditativo. Jiménez es licenciado y doctor en Química por la Universidade de Santiago y realizó estancias posdoctorales en Estados Unidos antes de ingresar en la Universidade da Coruña.

El grupo Pronamar, en el que es uno de sus coordinadores, trabaja sobre sideróforos -moléculas capaces de captar y transportar hierro- de bacterias patógenas en peces de acuicultura, su aislamiento, elucidación estructural y síntesis de productos naturales bioactivos.

El valor de su trabajo queda reflejado en que fue incluido en la lista que reúne al 2% los mejores científicos del mundo, elaborada por la Universidad de Stanford. Es autor y coautor de más de 160 publicaciones en revistas científicas, libros y capítulos de libros, a lo que une la posesión de ocho patentes. Ha dirigido 21 tesis de doctorado y 16 Trabajos de Fin de Máster.

Jiménez lideró 20 proyectos de investigación como investigador principal y en la Real Sociedad Española de Química fue presidente del Grupo Especializado de Química de Productos Naturales entre 2015 y 2019.