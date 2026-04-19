Renfe suspende nueve trenes con 2.100 plazas este lunes en Galicia por falta de maquinistas, seis en A Coruña

Nueve servicios de trenes de Media Distancia en el Eje Atlántico de Galicia serán suprimidos este lunes, 20 de abril, por la ausencia de cuatro maquinistas en Vigo, alegó Renfe. La compañía señala que estas ausencias simultáneas impiden llevar a cabo los turnos programados y que, junto con la "falta de aviso previo", no se pueden cubrir esos servicios a pesar de los intentos por reubicar el personal disponible. Seis servicios cancelados tienen origen o destino en A Coruña.

Los viajes más afectados son los de las primeras horas de la mañana. Para garantizar que los pasajeros afectados por estos trenes puedan desplazarse a sus destinos, la compañía ferroviaria ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros, así como el refuerzo de la atención en las estaciones de tren para minimizar el impacto. En total, son más de 2.100 plazas entre servicios regionales y los MD con trenes S-121.

Los servicios afectados por la falta de maquinistas este lunes serán los Media Distancia entre Vigo a A Coruña a las 05.08, a las 08.00 y a las 10.35 horas por la mañana y, por la tarde, el de las 17.16 entre Vigo y Santiago de Compostela.

En sentido contrario, los trenes afectados son los que tenían prevista su salida de la estación de A Coruña con destino Vigo a las 08.00, las 11.06 y a las 14.05 horas, cuyos viajeros podrán hacer el trayecto por carrera. También se verán afectados el servicio de Media Distancia que parte de Santiago a Vilagarcía de Arousa a las 19.10 horas y el de Vilagarcía a Santiago a las 20.35 horas.

Los trayectos afectados se pueden consultar en la siguiente lista:

34512 Vigo 05.08 – A Coruña 07.17

9082 Vigo 08.00 – A Coruña 09.29

9083 A Coruña 08.00 – Vigo 09.27

9112 Vigo 10.35 – A Coruña 12.04

9113 A Coruña 11.06 – Vigo 12.33

9143 A Coruña 14.05 – Vigo 15.42

33484 Vigo 17.16 – Santiago 18.45

12457 Santiago 19.10 – Vilagarcía 19.50

12490 Vilagarcía 20.35 – Santiago 21.15

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Renfe ha trasladado sus disculpas por las molestias ocasionadas a los usuarios y afirma que trabaja para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible teniendo en cuenta la dificultad para la operación de los servicios ferroviarios.