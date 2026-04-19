El sorteo de la Primitiva deja casi 66.000 euros en la administración de Rúa Nova, en A Coruña

La Primitiva ha dejado un premio de Segunda Categoría en A Coruña. Ha sido en el sorteo de este sábado, 18 de abril, en el que no ha habido boletos acertantes ni de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos).

Sí hubo tres aciertos de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario). Uno de ellos ha sido validado en la administración número 7 de A Coruña, en la Rúa Nova. Los otros dos han tocado en Coín (Málaga) y Bilbao. Cada uno de ellos se ha llevado un total de 65.957,80 euros.

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La combinación ganadora del sorteo ha estado formada por los números 27, 28, 41, 43, 4, y 23. El número complementario es el 42, el reintegro el 6 y el Joker, 5143754. La recaudación ha ascendido a 10.298.369 euros. Al no haber ganadores del bote, se ofrecerá en el próximo sorteo del lunes, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 6.700.000 euros.