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El aeropuerto de A Coruña opera con normalidad en el cuarto día de huelga de controladores aéreos

Este lunes se cumplen cuatro días del paro indefinido convocado por los sindicatos USCA y CC.OO. que denuncian escasez de plantilla, deterioro de las condiciones laborales e impacto en la seguridad operacional.

TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE ALVEDRO ( A CORUÑA ). AERODROMO

TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE ALVEDRO ( A CORUÑA ). AERODROMO / VICTOR ECHAVE / LCO

Los aeropuertos de A Coruña y Vigo funcionan "con normalidad" en la jornada de este lunes, cuarto día de huelga indefinida de los controladores aéreos, según han informado fuentes de Aena.

Este lunes se cumplen cuatro días del paro indefinido convocado por los sindicatos USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) y CC.OO. que denuncian escasez de plantilla, deterioro de las condiciones laborales e impacto en la seguridad operacional.

La huelga afecta a las torres de control gestionadas por la empresa Saerco, en el caso de Galicia, las de los aeropuertos de Peinador y Alvedro, mientras que en el resto de España están afectadas las terminales de Jerez de la Frontera, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma.

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Con todo, los sindicatos ha denunciado que, en Galicia, la huelga queda sin efectos prácticos debido a unos servicios mínimos del cien por cien, que han calificado como "abusivos".

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