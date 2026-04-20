Los afectados de los trenes cancelados en A Coruña asumen los cambios con resignación: "Es lo que toca"

La cancelación de nueve trenes de Media Distancia en el Eje Atlántico gallego este lunes, por la ausencia de maquinistas, ha obligado a cientos de pasajeros que viajaban a completar sus trayectos por carretera. El vestíbulo de la estación de San Cristóbal, en A Coruña, amaneció hoy con el ajetreo propio de quien ve cómo su plan de viaje salta por los aires. Renfe suspendió nueve servicios debido a la falta de conductores sin aviso previo, una situación que obligó a activar un plan de transporte por carretera para cubrir seis trayectos con origen o destino en la ciudad herculina.

Entre los afectados, Naiara Otero, estudiante universitaria que viaja cada semana entre A Coruña y Santiago, afronta la situación con cierta resignación. "Ayer mandaron un correo y hoy otro. Tenía el tren de las once y ahora iremos por autopista. Supongo que tardará lo mismo, o eso espero", explica. Acostumbrada a este tipo de incidencias, asegura que no es la primera vez que le ocurre. "Prefiero el tren porque es mucho más cómodo, pero hay veces que lo tienen peor gestionado. Hoy, al menos, me sorprende que hayan avisado con tanta antelación", detalla la perjudicada.

El cambio también ha afectado a quienes utilizan el servicio de forma más esporádica. Geli Calderón, que viaja un par de veces al mes, recibió la notificación el día anterior. "Mandaron un mensaje al móvil diciendo que teníamos que ir en autobús, pero no explicaron nada más", señala. En su caso, el viaje responde a una visita familiar de fin de semana. "Prefiero el tren. Si quisiera ir en autobús, habría comprado otro billete. Es lo que toca, pero bueno... a ver cuanto tardamos", comenta, y evita hacer una valoración más dura hasta comprobar la duración final del trayecto.

Turistas perdidos

No todos los afectados comparten esa calma. Para los turistas, la situación resulta más confusa. Mariela, visitante llegada desde Barcelona junto a su familia, reconoce las dificultades añadidas por no conocer el entorno. "Nos cambiaron de tren a autobús y no sabíamos muy bien cómo iba. Nos dijeron una ciudad, pero no somos de aquí", explica. Aunque finalmente el transporte alternativo les llevará directamente a Santiago de Compostela, admite que "no es bueno" encontrarse con estos cambios inesperados durante un viaje. "Venimos cinco dias a A Coruña y uno para ver la catedral de Santiago y nos encontramos con estas dificultades, hay que pensar en nosotros. Ya teniamos el viaje organizado desde hace tiempo", expone.

Entre los pasajeros más jóvenes, algunos restan importancia al incidente. José Ardá, estudiante coruñés que se desplaza habitualmente a Vigo, asegura haber vivido situaciones similares en varias ocasiones. "Sí, dos o tres veces ya. El autobús tarda unas dos horas y el tren una hora y media, así que es solo media hora más. Tampoco pasa nada, entiendo que puede ocurrir", afirma. Como otros viajeros, recibió el aviso con antelación a través del móvil. "Por lo menos nos avisaron, que es lo más importante", asegura.

El bus alternativo con destino a Vigo en la estación de trenes de A Coruña / CARLOS PARDELLAS

Estas cancelacines han provocado una dura reacción en el Gobierno gallego, que cuestiona la eficacia de la gestión central. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tilda de "oportunidad perdida" la visita que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, realizó a Galicia el pasado viernes. Para la Xunta, resulta incomprensible que el anuncio de un plan de mejora para el Eje Atlántico termine con la supresión de 2.100 plazas apenas tres días después de dicha promesa. Calvo critica que este escenario no convence ni a los pasajeros ni a los propios maquinistas, quienes sufren la falta de personal en sus turnos.

El malestar nace también de la desinformación institucional que rodea a estas averías y ausencias. El conselleiro lamenta que el Gobierno gallego tenga que enterarse de estos problemas "por la prensa" en lugar de recibir una notificación oficial inmediata. Por ello, reclama a Renfe la creación de una figura de interlocutor directo para trasladar todas las quejas y conocer las novedades del servicio sin filtros. Según Calvo, solo un aumento real de las frecuencias y de las plazas disponibles pondrá fin a una situación que lastra la movilidad de cientos de universitarios y trabajadores cada jornada.

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La jornada deja patente así la dependencia de muchos usuarios de estas conexiones ferroviarias y el impacto inmediato que tiene cualquier alteración del servicio, especialmente en las primeras horas del día.