El BNG defiende un plan estratégico para las bibliotecas municipales de A Coruña

El BNG pondrá en marcha en A Coruña un Plan Estratégico para las Bibliotecas Municipales que les proporcione recursos suficientes para garantizar su buen estado, la adquisición de libros y la realización de campañas de fomento de la lectura, según anunció la candidata de la formación a la Alcaldía en los próximos comicios, Avia Veira, si su grupo obtiene el Gobierno local.

Veira también dijo que como alcaldesa impulsará una "primavera cultural" en A Coruña en la que se celebren el 17 de marzo (Día del Cómic), 20 de marzo (Día de la Narración Oral), 21 de marzo (Día de la Poesía), 27 de marzo (Día Mundial del Teatro), 1 de abril (Día das Artes Galegas), 2 de abril (Día del Libro Infantil y Juvenil) y 15 de abril (Día Internacional de las Artes).

La edil nacionalista criticó la política cultural del Gobierno local socialista, que eludió festejar esas fechas, y su gestión de las bibliotecas, en varias de las cuales el servicio de atención al público tiene el contrato caducado.