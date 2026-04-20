Un coche arde de madrugada en As Xubias de Arriba

Los bomberos de A Coruña han acudido hoy de madrugada a As Xubias de Arriba para apagar un incendio en un vehículo que estaba estacionado en la calle y ardió, según informan los efectivos de emergencias. El incendio avanzó "desde su parte delantera hasta el interior del habitáculo por causas que se desconocen", añaden los bomberos.

Aplicaron primero agua y después espuma para extinguir el incendio, que también "afectó a otro segundo coche --explican los bomberos-- aparcado a su lado", que resultó con daños en su parte lateral.

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Efectivos de la Policía Local de A Coruña también colaboraron en esta intervención.