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Un coche arde de madrugada en As Xubias de Arriba

El vehículo estaba estacionado en la calle

Un camión de Bomberos, en una imagen de archivo

Un camión de Bomberos, en una imagen de archivo / L.O.

Sandra Abad

Los bomberos de A Coruña han acudido hoy de madrugada a As Xubias de Arriba para apagar un incendio en un vehículo que estaba estacionado en la calle y ardió, según informan los efectivos de emergencias. El incendio avanzó "desde su parte delantera hasta el interior del habitáculo por causas que se desconocen", añaden los bomberos.

Aplicaron primero agua y después espuma para extinguir el incendio, que también "afectó a otro segundo coche --explican los bomberos-- aparcado a su lado", que resultó con daños en su parte lateral.

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Efectivos de la Policía Local de A Coruña también colaboraron en esta intervención.

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