Los coruñeses que viven en el extranjero casi se duplican desde 2009

La cifra de coruñeses residentes en el extranjero no deja de aumentar. El Instituto Nacional de Estadística (INE) contabiliza a 1 de enero de este año más de 38.800 personas con nacionalidad española que viven habitualmente en el extranjero pero que están inscritas en el municipio de A Coruña a efectos electorales: el número más elevado, con mucha diferencia, de las siete grandes ciudades gallegas. En 2009, cuando empieza la estadística, no llegaban a los 20.400, pero su número ha ido subiendo todos los ejercicios, hasta sumar un incremento del 90,6% desde el inicio de la serie. Según explica la socióloga y profesora de la Universidade da Coruña (UDC) Antía Pérez Caramés, la tendencia no tiene por qué deberse a la emigración, pues los datos a nivel provincial apuntan a que la mayoría de las nuevas inscripciones son de personas nacidas en el extranjero que obtienen la nacionalidad española, por descender de emigrantes o porque se lo permitió la Ley de Memoria Democrática.

Según señala Pérez Caramés, entre los 38.800 coruñeses en el exterior "hai emigrantes, pero o máis probable es que non sexan maioritarios". Según señala, aunque no se puede consultar este dato a nivel municipal, "se consultamos as novas inscricións no ano 2026 para a provincia da Coruña, o 92% son de xente que naceu no estranxeiro, polo que, o máis probable, é que nunca emigrou", sino que consiguió la nacionalidad. De los más de 195.000 españoles residentes en el extranjero inscritos en la provincia de A Coruña, algo menos de una cuarta parte nacieron en ella, y más del 74% lo hicieron fuera de España.

Además, la mayoría de los coruñeses que emigran son extranjeros, probablemente por retornos a su país. El INE aún no tiene datos sobre el saldo migratorio de 2026, pero en 2024, el último año con cifras, salieron de A Coruña con destino al extranjero 1.749 personas, pero solo 528 tenían la nacionalidad española. Los inmigrantes foráneos fueron 5.831, de lo que 1.067 tenían la nacionalidad española.

Aumento en los años de la crisis

Los mayores aumentos del número de coruñeses extranjeros se produjeron entre el inicio de la serie y mediados de la década pasada, quizás por el impacto de la crisis del ladrillo. La media de subida anual del censo fue de 1.569 personas, y a lo largo de 2010 se llegó a las 2.382, el récord de la serie. En los años siguientes las cifras de aumento cayeron por debajo de los mil, y en 2020 el año del covid, se llegó al número más bajo, poco más de 200. Desde entonces han vuelto a subir, y tanto en 2024 como en 2025 la cifra se acerca a las 1.400 personas de aumento en el listado.

La emigración al extranjero desde la ciudad, según explica Pérez Caramés, que investiga las migraciones, está "debaixo das 2.000 persoas anuais cunha lixeira maior participación de homes que de mulleres". Analizando el fenómeno por tramos de edad, el grupo más numeroso es el de "a xente nova, de 25 a 34 anos, o que probablemente estea máis relacionado coa procura dunha vivenda a un prezo abordable". Según explica, no hay datos que permitan analizar el nivel de estudios de las personas que emigran, y considera que las salidas de población joven no tienen un gran impacto en el bajo número de niños que nacen en la ciudad, pues esto es más bien es atribuible a la baja natalidad en la ciudad. El número medio de hijos por mujer "está entre 0,96-1 e apenas ten variado nos últimos anos", indica.

Unos 10.000 inscritos fuera de España más que Vigo

El aumento de más del 90% de coruñeses en el extranjero desde 2009 no es un caso extraño en Galicia: las siete grandes ciudades han vivido incrementos que van desde el 61,5% de Vigo al 206,7% de Lugo. A Coruña sí destaca en cuanto a números brutos, pues los 38.824 coruñeses en el extranjero sobrepasan por mucho a los 28.720 vigueses en la misma situación, pese a que la ciudad meridional tiene unos 50.000 habitantes más. También la supera Ourense, con una cifra que roza los 30.000.

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De los más de 195.500 residentes en el extranjero inscritos en la provincia de A Coruña, más de 46.300 están en Europa, un continente en el que destacan tanto Suiza (unos 20.000) como Reino Unido (cerca de 9.500). Pero más de 147.000 residen en América, donde están a la cabeza Argentina (unos 65.400 residentes) y Uruguay (más de 23.300).