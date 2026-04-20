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Delegados de Loterías sobre el hallazgo de la Primitiva millonaria en A Coruña: "No hay un protocolo, es lo que yo hubiera hecho"

El juicio continúa con varios testigos y está pendiente que el lotero y su hermano declaren ante la jueza

Quinta sesión del juicio de la Primitiva de A Coruña con la declaración de los dos acusados

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Gus de la Paz

Un exdelegado de Loterías en la provincia de Pontevedra, uno de Valencia y otro de La Rioja defendieron en el juicio de la Primitiva millonaria sin dueño en A Coruña, que se retoma este lunes, la actuación de Miguel Reija, que tenía el mismo cargo en la provincia de A Coruña, ante el hallazgo del boleto. "Es lo que yo hubiera hecho", aseguraron.

El de la provincia de Pontevedra, ya jubilado, insistió en que en 2012, cuando se selló y comprobó el boleto, "no había protocolo" de actuación y detalló que no es función de un delegado encontrar a titulares.

Los tres recordadon que Miguel Reija, hermano del lotero de San Agustín, les llamó el 2 de julio de 2012 para contarles que Manuel se había "encontrado un grupo de boletos y que los metió en la máquina para ver si tenían premio" y uno de ellos tenía un premio superior, de 4,7 millones de euros: "Estaba atónito. Se quedó en shock".

Uno de ellos apuntó que "es bastante frecuente encontrar boletos en el mostrador" porque cuando no tienen premios "se devuelve al concursante" y estos a veces son "descuidados".

El delegado de La Rioja le recomendó "hablar con el presidente de la asociación de delegados y llevar el boleto a Loterías y entregarlo", algo que, indicó, Miguel hizo. "Tuvo que hacer un viaje a Madrid pagado de su bolsillo", contó, y apuntó que él hubiera hecho "exactamente lo mismo". El de Valencia manifestó que "incluso hoy" haría idéntica actuación.

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Los tres negaron saber lo que es un expediente de hallazgo.

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