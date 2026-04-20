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Expatriados de A Coruña

Pablo Gómez Cedrón, en Bruselas: "Si el paraíso tiene nombre propio, se llama A Coruña"

El joven, coruñés nacido en 1995, trabaja en el Parlamento Europeo y vive en una ciudad "acogedora", pero con intención de volver en algún momento

El coruñés Pablo Gómez Cedrón, que reside en Bruselas.

El coruñés Pablo Gómez Cedrón, que reside en Bruselas. / La Opinión

Enrique Carballo

A Coruña

Pablo Gómez Cedrón es una bandera de A Coruña y del Dépor en el corazón de la Unión Europea. Nacido en la ciudad en 1995, el interés por los asuntos europeos le nació estudiando la carrera de Ciencias Políticas, y, cuando se le abrió la oportunidad de hacer prácticas en el Parlamento Europeo, se fue a Bruselas. "Tras cinco años sigo aquí", como asesor de un eurodiputado español. Es una ciudad, explica, multicultural y abierta, con "miles de personas de un montón de países".

Pero en su casa, A Coruña manda. "Sigo votando en A Coruña, sigo yendo de vacaciones y he estado en Semana Santa: disfruto de la ciudad, visito a la familia, a los amigos, voy a los partidos del Dépor, del que soy socio desde pequeño", señala Gómez Cedrón. El salón de su casa, precisamente, lo preside una bufanda y bandera del equipo, y "un cuadro con edificios, estatuas y símbolos de A Coruña" que compró en la Librería Arenas. En su despacho, cuadro del Deportivo y calendarios con fotos de la ciudad. "Llevo A Coruña presente", resume.

"¿Sabes Inditex? Pues de allí soy yo"

Y en la conversación con sus amigos y conocidos del extranjero "me pongo el gorro de coruñés, recomiendo la ciudad y les hablo de ella". En las conversaciones, "si tengo ocasión de sacar una cuña lo hago", y, como buen experto en comunicación, adapta el discurso a cada oyente. "A veces con alguno haces una broma, y le dices: 'Sabes Inditex? Pues de allí soy yo", pone como ejemplo, y, si habla con un sueco, no duda en usar como enganche al futbolista Christian Wilhelmsson, cedido al Dépor en 2008.

El equipo de fútbol emblema de la ciudad ocupa un lugar destacado a la hora de introducirla a las que no la conocen, pero el listado de glorias coruñesas es largo. "El paseo marítimo más largo de Europa, la oferta de ocio, la playa de Riazor, la cultura", recita Gómez Cedrón sobre su patria chica, sobre la que en estos últimos años, considera, hay una "expansión brutal de conocimiento". Y a esto hay que sumar el "muy buen clima".

Ganas de volver

La experiencia de haber vivido en Bruselas es "muy enriquecedora", señala este coruñés orgulloso de serlo. "Es una ciudad abierta, liberal", explica, con colonias de los países del sur de Europa, en la que personas de todas partes se pueden sentir acogidas. "No es hostil con la llegada de extranjeros: yo llegué aquí con 25 años, solo y en mi primera vez fuera de España, pero nunca he visto ningún problema", considera, y la recomienda "a la gente que tenga interés por el tema europeo e internacional".

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Pero no se olvida de A Coruña, y "obviamente mi intención es volver en algún momento", pues para Gómez Cedrón "el paraíso, si tiene un nombre propio, es A Coruña y Galicia". Bruselas "es acogedora y se está a gusto". Pero A Coruña es su casa.

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