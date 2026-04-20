Hablan los inmigrantes de A Coruña que regularizan su situación: "Escapamos del peligro y venimos a aportar a la economía del país"

Para muchos vecinos de A Coruña procedentes de otros países, la convocatoria extraordinaria de regularización abierta por el Gobierno es una esperanza para poder mejorar su vida y contribuir al país que los ha acogido. Es el caso de Virginia y su hija Rubí, dos venezolanas que pidieron el asilo en febrero de 2025 y en la mañana de este lunes esperaban para presentar sus papeles en la oficina de Correos de Manuel Casás, una de los puntos habilitados en el primer día de atención presencial. "Hace un año y cuatro meses que residimos en A Coruña", explican, tras salir de su país por las dificultades económicas, y, sobre todo, "por el peligro que corremos". "A Coruña nos brinda una estabilidad emocional: un lugar muy lindo para vivir, trabajar y luchar por él", resumen.

Venezuela fue el destino de muchos emigrantes coruñeses el siglo pasado, y, aunque no es el caso de estas venezolanas, sí indican que en la nación americana "hay una comunidad gigante de gallegos, y que eligieron A Coruña para asentarse porque "nos habían hablado de que era tranquila". El paso de la regularización extraordinaria, insisten, es "súper positivo", se ha adoptado en otras ocasiones y beneficiará "no solo a los venezolanos, hay un montón de nacionalidades que hacen vida en el país de manera irregular", muchas veces trabajando en negro. La regularización "te da deberes y derechos" e incorporará trabajadores legales que "también aportan a la economía del país", contribuyen a la Seguridad Social y cotizan para la jubilación. "Es para ayudarnos todos, no solamente al extranjero", insisten.

Zulay, venezolana a la espera de regularizar su situación. / Gus de la Paz

También es venezolana Zulay, que al mediodía de este lunes hacía cola en Correos y esperaba que la regularización le dé la oportunidad de un empleo sin tener que recurrir a cobrar en B. Hasta ahora ha estado formándose y haciendo cursos, y señala que ha tenido "varias solicitudes de trabajo, pero no quiero hacerlo sin estar al día". Según explica Zulay, "uno no viene con ganas de quitarle a los demás, pero con ganas de producir: tengo ganas de trabajar e ir adelante". Tras recibir información en Cruz Roja y centros cívicos, "yo misma he sacado mis documentos", señalaba con ellos preparados, a la espera de poder presentarlos y poder tener una oportunidad de una vida normalizada en A Coruña.