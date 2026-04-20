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Herida leve al ser alcanzada por un turismo cuando cruzaba fuera de paso entre avenida de Arteixo y calle Costa Rica

La mujer, de 72 años, fue traslada por una ambulancia del 061 a un centro hospitalario

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

RAC

Una mujer de 72 años años resultó herida leve en la tarde de este lunes al ser atropellada por un turismo cuando cruzaba fuera de paso de peatones entre la avenida de Arteixo y la calle Costa Rica. El accidente se registró a las 16.30 horas y una ambulancia del 061 acudió al lugar para trasladar a la septuagenaria, herida leve, a un centro hospitalario. Según indican desde la sala de pantallas de la Policía Local, un equipo de Atestados se encarga de investigar el accidente.

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