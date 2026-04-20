¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 20 de abril
Arte y diseño, novela, poesía y ensayo... Seleccionamos algunos planes para todos los públicos en nuestra guía cultural y de ocio
Un repaso a 300 piezas de Lalique
Desde las 11.00 horas. Lalique. La belleza en el art nouveau y el art déco es la mayor exposición organizada hasta la fecha en España sobre la obra de René Lalique, quien marcó un antes y después en la historia del diseño europeo. Más información.
Fundación Barrié (Cantón Grande, 9)
Presentación del libro de Antonio Tizón
19.00 horas. El autor conversará sobre su última obra titulada Madriña, la quinta de la serie que firma el coruñés. Estará acompañado por Gonzalo Castro, Benito Arbaizar y Xabier Romero. La entrada es Libre. Lee aquí la entrevista a Antonio Tizón: "Madriña' é unha novela moi arriscada".
Fórum Metropolitano (Río Monelos, 1)
Recital de Chávez Casazola y Sande
20.00 horas. Nueva sesión del ciclo Poetas Di(n)versos, que da protagonismo a Galicia y Bolivia. Gabriel Chávez Casazola y Miguel Sande se subirán al escenario para recitar poemas. La entrada a este espectáculo es libre hasta completar aforo.
Centro Ágora (Avenida Gramela, 17)
Nuevo libro de Martín Fernández López
20.00 horas. Presentación del libro Unha historia mínima do Partido Socialista Galego. Propone un viaje a los orígenes del socialismo democrático en el nacionalismo gallego. El autor estará acompañado por Carlos Calvo Varela y Mario Lópoez Rico.
Asociación Alexandre Bóveda (San Andrés, 36, 1º)
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