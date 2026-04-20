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Inés Rey, sobre el concierto de El Último de la Fila en A Coruña: "Non somos futurólogos"

La alcaldesa indica que el promotor está "supeditado" al calendario deportivo del Deportivo

Inés Rey, sobre a denegación do estadio de Riazor a El Último de la Fila: "Está supeditado ao calendario deportivo"

Inés Rey, sobre a denegación do estadio de Riazor a El Último de la Fila: "Está supeditado ao calendario deportivo"

Gus de la Paz

RAC

A Coruña

Miles de fans de El Último de la Fila celebraban, en mayo del año pasado, el anuncio del paso de Manolo García y Quimi Portet el 13 de junio por el estadio Abanca Riazor, en A Coruña. Sin embargo, las fechas del play off en las que el Dépor se podría jugar el ascenso a Primera División, fijadas desde hace meses, son determinantes a la hora de cambiar de planes. "Hai que ser prudente, non esperar ata o último minuto", declara la alcaldesa, Inés Rey.

El Ayuntamiento y la promotora buscan una nueva ubicación, informa. "Evidentemente, cando se anuncia o concerto o promotor sabe perfectamente que está supeditado ao calendario deportivo do club", añade. La nueva localización tendrá que dar cabida a los cerca de 26.000 espectadores que estaban previstos para el evento, según el aforo del estadio. "Non somos futurólogos, non sabemos as datas, se hai play off, se non o hai...", señala la alcaldesa.

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Esta prudencia se la trasladó el Gobierno local a los organizadores de la gira: "Non existe a posibilidade, cos tempos que manexamos, de facer este concerto no estadio de Riazor e, polo tanto, ofrecemos e están buscando ubicacións alternativas para a celebración do mesmo".

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