Inés Rey, sobre el concierto de El Último de la Fila en A Coruña: "Non somos futurólogos"

Miles de fans de El Último de la Fila celebraban, en mayo del año pasado, el anuncio del paso de Manolo García y Quimi Portet el 13 de junio por el estadio Abanca Riazor, en A Coruña. Sin embargo, las fechas del play off en las que el Dépor se podría jugar el ascenso a Primera División, fijadas desde hace meses, son determinantes a la hora de cambiar de planes. "Hai que ser prudente, non esperar ata o último minuto", declara la alcaldesa, Inés Rey.

El Ayuntamiento y la promotora buscan una nueva ubicación, informa. "Evidentemente, cando se anuncia o concerto o promotor sabe perfectamente que está supeditado ao calendario deportivo do club", añade. La nueva localización tendrá que dar cabida a los cerca de 26.000 espectadores que estaban previstos para el evento, según el aforo del estadio. "Non somos futurólogos, non sabemos as datas, se hai play off, se non o hai...", señala la alcaldesa.

Esta prudencia se la trasladó el Gobierno local a los organizadores de la gira: "Non existe a posibilidade, cos tempos que manexamos, de facer este concerto no estadio de Riazor e, polo tanto, ofrecemos e están buscando ubicacións alternativas para a celebración do mesmo".