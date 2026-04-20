Inés Rey, sobre el concierto de El Último de la Fila en A Coruña: "Non somos futurólogos"
La alcaldesa indica que el promotor está "supeditado" al calendario deportivo del Deportivo
Miles de fans de El Último de la Fila celebraban, en mayo del año pasado, el anuncio del paso de Manolo García y Quimi Portet el 13 de junio por el estadio Abanca Riazor, en A Coruña. Sin embargo, las fechas del play off en las que el Dépor se podría jugar el ascenso a Primera División, fijadas desde hace meses, son determinantes a la hora de cambiar de planes. "Hai que ser prudente, non esperar ata o último minuto", declara la alcaldesa, Inés Rey.
El Ayuntamiento y la promotora buscan una nueva ubicación, informa. "Evidentemente, cando se anuncia o concerto o promotor sabe perfectamente que está supeditado ao calendario deportivo do club", añade. La nueva localización tendrá que dar cabida a los cerca de 26.000 espectadores que estaban previstos para el evento, según el aforo del estadio. "Non somos futurólogos, non sabemos as datas, se hai play off, se non o hai...", señala la alcaldesa.
Esta prudencia se la trasladó el Gobierno local a los organizadores de la gira: "Non existe a posibilidade, cos tempos que manexamos, de facer este concerto no estadio de Riazor e, polo tanto, ofrecemos e están buscando ubicacións alternativas para a celebración do mesmo".
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