Inés Rey niega los perjuicios para el teatro Colón por la reforma de los Cantones que denuncian PP y BNG
La alcaldesa asegura que hay un plan específico para garantizar la carga y descarga en el edificio, mientras los populares hablan de "chapuza" y los nacionalistas de "falta de diálogo" con el sector cultural
Las críticas de PP y BNG al Gobierno local por las condiciones en las que se desarrolla la carga y descarga para espectáculos en el teatro Colón tras las reformas realizadas en la calle Manuel Casás por las obras de los Cantones fueron rebatidas este lunes por la alcaldesa, Inés Rey, quien manifesto que "no habrá problemas" en ese lugar porque "se van a establecer planes específicos para que se puedan montar y desmontar las producciones que allí vayan".
Rey añadió que tampoco en el teatro Rosalía de Castro se ampliará la zona de carga y descarga porque no ha habido problemas hasta ahora y se usa con "absoluta normalidad" desde que se peatonalizó la avenida de la Marina.
El portavoz del PP, Miguel Lorenzo, calificó de "chapuza" la reforma de Manuel Casás y aseguró que Inés Rey "nos quiere convencer de que todo está estupendo a pesar de que los buses no caben en la nueva parada y que los camiones que van al Teatro Colón tienen que cargar y descargar subidos a la acera, entre árboles y barandillas".
"La improvisación y la chapuza no pueden ser el modelo de gestión para una ciudad como A Coruña. Es necesaria otra forma de gobernar, con rigor y planificación”, denunció Lorenzo.
Para la concejala del BNG Avia Veira, el caso del teatro Colón "exemplifica a falta de diálogo do Goberno Local co sector cultural", ya que aseguró que se le advirtió desde el inicio de las obras Sobre el teatro Rosalía de Castro indicó que "a falta dunha zona de carga e descarga apropiada pode traer consigo a exclusión deste teatro de determinadas redes e circuítos”.
“Se o Goberno Local non foi quen de garantir unha zona decente de carga e descarga do Colón durante o transcurso das obras, teno que garantir agora", manifestó Veira.
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