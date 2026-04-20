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Expatriados de A Coruña

Javier Carrá Abad: "En Londres tengo mucha calidad de vida, pero siempre pienso en volver a A Coruña"

Emigró a Reino Unido por trabajo y se quedó para formar una familia con una inglesa, pero mantiene el apego a la ciudad y la "morriña"

Javier Carrá en la Marina, con su esposa, Eliza, y la hija de ambos.

Javier Carrá en la Marina, con su esposa, Eliza, y la hija de ambos. / La Opinión

Enrique Carballo

Javier Carrá Abad nació en A Coruña y estudió en los Maristas y Cesuga. Cuando acabó la carrera, en 2011, fue a trabajar a una consultora de Madrid y de allí lo "mandaron a Londres", donde, unos meses después, le surgió la oportunidad de trabajar de forma permanente en la banca, y allí acabó instalándose y formando una familia. Su caso es el de un expatriado con un proyecto de vida en el extranjero, pero que, según explica, nunca ha renunciado a volver.

Cuando en 2013 decidió instalarse en Londres, con 25 años, pesaron las condiciones laborales. "La verdad es que los salarios son bastante más altos, y la jornada laboral es más corta", señala, y también le gusta la "cultura" laboral británica, pues en este país "son gente muy práctica, no hay tantas jerarquías, politiqueo, y estaba muy a gusto aquí". Al año siguiente conoció a la que ahora es su pareja y madre de su hija, Eliza, una "chica inglesa, de Londres". Se instalaron allí, e hicieron su círculo de amigos.

"La mayoría de los amigos que volvieron lo hicieron antes de tener familia"

Entre 2019 y 2022, por la vida laboral de ella, volvieron a Madrid, pero querían formar una familia y en la capital de España no tenían "soporte familiar". Hubo que decidir entre la ciudad natal de él y de ella, y ganó la segunda. "Intenté tirar un poco por A Coruña, pero pesaba el tema laboral, un poco de todo", así que han acabado instalándose en Londres. Compraron una casa, y tuvieron una hija.

Ese, explica Carrá, es el momento que lleva a muchos coruñeses expatriados a hacer definitivamente su vida fuera. De sus amigos que marcharon fuera y volvieron, "la mayoría lo hicieron antes de tener familia", pues una vez que se da el paso es difícil retornar, e incluso las visitas se espacian. "Antes iba a A Coruña cinco o seis veces al año, pero ahora con la niña es más complicado", explica.

"Regresar no sería una decisión financiera"

Pero el vínculo no se rompe. "Al final, como todo gallego y coruñés, tengo mucho apego a la ciudad, y morriña", explica Carrá, que desde Londres lee LA OPINIÓN y sintoniza Coruña Deportiva. Sigue empadronado en la ciudad, donde tiene alguna propiedad, y se esfuerza por mantener "ese contacto y ese vínculo" con la tierra que lo vio nacer. Incluso con los condicionantes familiares, señala que sigue "muy conectado".

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Y, aunque en Londres tiene "mucha calidad de vida", añade que "siempre me tira A Coruña". Su mujer habla castellano y le gusta la ciudad, así que no descarta volver "si las oportunidades laborales aparecen". En Galicia el coste de la vida es más bajo, pero explica que retornar "no sería una decisión financiera", sino el peso de "la familia, los amigos, el Dépor, el Basket Coruña..." En A Coruña, recuerda, "puedes ir caminando a los sitios", sin estar dependiendo, como en Londres, del coche o del metro. Y también están las playas y "las tapitas" en los bares y restaurantes coruñeses, que recuerda con cariño, aunque añade, bromeando, que "siempre me olvido de la lluvia".

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