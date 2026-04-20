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Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino

La empresa alemana ha anunciado su nuevo proyecto para el bajo comercial que vio nacer a la multinacional textil hace más de 50 años

Zara cierra su emblemática tienda de Juan Flórez

Zara cierra su emblemática tienda de Juan Flórez

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Zara cierra su emblemática tienda de Juan Flórez. / Iago López

Alberto Rivera

A Coruña

El local comercial de Juan Flórez con avenida de Arteixo que albergaba hasta hace enero de este año el primer Zara de la historia se convertirá en un supermercado de la cadena Dia. Así lo ha anunciado la cadena en una nota de prensa en la que comunica la nueva etapa de este emblemático bajo.

Según explican en el escrito, la empresa alemana ha formalizado un acuerdo de arrendamiento en donde se implantará una nueva tienda. La marca busca reforzar "su presencia en ubicaciones estratégicas y de alto valor simbólico", añaden.

Para poder lograr el alquiler de este bajo comercial, la empresa presume de llevarse el gato al agua tras competir con otras compañías por este alquiler. "La propuesta de Dia ha resultado seleccionada por su enfoque alineado con las necesidades actuales del consumidor urbano y su apuesta por el comercio de cercanía", añaden.

Más de 10 empleados

"El nuevo supermercado contará con una sala de ventas de 300m2 y acercará una compra completa, fácil y de máxima calidad a los vecinos del barrio", explica la compañía, que según detalla, busca dar un paso más en la consolidación de su modelo de proximidad.

Esta nueva tienda contará con más de 10 empleados, todos de nueva contratación. Será la octava tienda de Dia en el ayuntamiento, y la número 42 en la provincia y la 101 en Galicia.

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La empresa ha manifestado su alegría por este acuerdo, destacando "el orgullo que supone para la compañía poder operar en un emplazamiento con tanta relevancia histórica y emocional para la ciudad".

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