Un motorista resulta herido en A Coruña al caer por una mancha de aceite en la calzada

Un motorista ha resultado herido hoy en A Coruña al sufrir una caída cuando circulaba con su vehículo debido a una mancha de aceite en la calzada, según informa la Policía Local de A Coruña. Ha ocurrido alrededor de las 08.45 horas en el giro de la ronda de Outeiro hacia la avenida de Fisterra en sentido Agrela, según indica la misma fuente.

El motorista sufrió una caída y fue atendido en el lugar del accidente por personal sanitario que acudió en una ambulancia del 061.

Noticias relacionadas

Los bomberos de A Coruña han acudido al punto para limpiar la calzada.