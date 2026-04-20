Un motorista resulta herido en A Coruña al caer por una mancha de aceite en la calzada
Ha ocurrido esta mañana en el giro de la ronda de Outeiro hacia la avenida de Fisterra sentido Agrela
Un motorista ha resultado herido hoy en A Coruña al sufrir una caída cuando circulaba con su vehículo debido a una mancha de aceite en la calzada, según informa la Policía Local de A Coruña. Ha ocurrido alrededor de las 08.45 horas en el giro de la ronda de Outeiro hacia la avenida de Fisterra en sentido Agrela, según indica la misma fuente.
El motorista sufrió una caída y fue atendido en el lugar del accidente por personal sanitario que acudió en una ambulancia del 061.
Los bomberos de A Coruña han acudido al punto para limpiar la calzada.
- Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
- Kevin Sánchez: 'En el Dépor estás en una burbuja muy bonita y cuando sales, ves que hay muchísimo fútbol, es una vuelta a la realidad
- Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor vigila su segunda plaza desde la barrera
- Arteixo termina la demolición de cinco inmuebles para la construcción de una mini rotonda en el cruce de Morás
- Un San Bernardo de 90 kilos, Oso, estrella en la feria de mascotas Pata Pata 2026 de A Coruña
- Jevaso, proveedora de Inditex y Mango, reduce plantilla y refuerza su equipo directivo
- A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
- El Concello de A Coruña cambia de modelo de mercado navideño e invertirá 381.000 euros