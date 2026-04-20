Normalidad en las oficinas de A Coruña en el primer día presencial de la regularización extraordinaria de inmigrantes: "Muchos están aún recopilando documentos"
Además de las instalaciones de la Seguridad Social, se habilitaron tres puntos de Correos en Manuel Casás, Rodrigo Alfredo de Santiago y la estación de tren
Las oficinas de la Seguridad Social de A Coruña, y tres instalaciones de Correos especialmente habilitadas en Alcalde Manuel Casás, Rodrigo Alfredo de Santiago y la estación de tren, acogieron este lunes 20 de abril a los primeros inmigrantes que acudieron a regularizar su situación, dentro de la convocatoria extraordinaria abierta por el Gobierno. Pero, lejos de la "avalancha" de solicitudes que están gestionando las ONG de la ciudad, la mañana transcurrió sin aglomeraciones. En la oficina de Rodrigo Alfredo de Santiago señalaban que no había habido diferencias con un día normal, mientras que en la de Manuel Casás la cola era de apenas un par de personas al mediodía.
Según explican fuentes de la ONG Sen Valos, que ayuda a inmigrantes a preparar los papeles, "son los primeros días" y muchas personas todavía no han solicitado la cita presencial para presentar los papeles. "La web informativa la habilitaron el jueves", indican desde la entidad, y "mucha gente está todavía recopilando los documentos, sobre todo de informe de vulnerabilidad, que también hasta el miércoles pasado no teníamos el modelo". Así, es todavía "pronto" para que las personas tengan todos los papeles que tienen que presentar, pero la expectativa es que en los próximos días "más gente se irá anotando y acudirán en mayor volumen tanto a Correos como a la Seguridad Social".
El pasado jueves se abrió la presentación de solicitudes telemáticas, desbordando a entidades sociales de la ciudad. En la propia Sen Valos, el responsable de proyectos, Patxi Hurtado, explicó a este diario que "en las últimas semanas ya mucha gente estaba solicitando información" y se notó un incremento de trabajo desde hace meses, cuando se anunció que habría una regularización. Hay requisitos como el informe de vulnerabilidad que "un cuello de botella importante"
"Nosotros presentamos las solicitudes, y esto es una barbaridad", señalaron a este diario desde Sos Racismo, una ONG que indicaba que el volumen de peticiones "nos está sobrepasando". Viraventos señaló que estos días "están siendo bastante caóticos", con una gran afluencia de inmigrantes y "prácticamente el 90% del personal asignado solo a regularizaciones". La directora de Cáritas Interparroquial en A Coruña, María Dolores Rivas, señaló a este diario que "los teléfonos de la central están colapsados de llamadas" y que desde la entidad "sabemos que nos va a caer una avalancha".
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