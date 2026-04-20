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Un nuevo local en el Matadero dará servicio a surfistas

El Concello habilitará un local en desuso para dar soporte logístico a las actividades deportivas acuáticas

Surfistas con tabla y neopreno en el Matadero.

Surfistas con tabla y neopreno en el Matadero. / Casteleiro

RAC

Un local situado en el paseo marítimo, en el mirador del Matadero, dará apoyo y servicio a los usuarios que practican actividades acuáticas, especialmente surf. El nuevo espacio permitirá recuperar un local en desuso, según explica el Concello, que iniciará esta semana los trabajos para acondicionar las instalaciones y colocar el equipamiento preciso para su puesta en funcionamiento. Será un espacio funcional con una superficie útil de más 55 metros cuadrados que estará orientada a dar soporte logístico a las actividades deportivas acuáticas.

El nuevo local del Matadero permitirá almacenar material deportivo, tablas de surf y trajes de neopreno, así como gestionar servicios vinculados a los programas municipales. El Concello destaca el elevado número de usuarios que practican surf en A Coruña y que carecen de infraestructuras de apoyo adecuadas.

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“La intervención contribuirá a mejorar la funcionalidad y la imagen de un espacio muy concurrido, reforzando su papel como ámbito activo para la práctica deportiva y el uso ciudadano del litoral”, explica el Concello sobre una actuación que se enmarca en el plan de mejora de equipamientos deportivos de A Coruña y para dinamizar la costa como punto de encuentro para la ciudadanía.

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