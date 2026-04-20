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La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver en A Coruña, en Os Mallos

Las pesquisas comenzaron tras el hallazgo de un cadáver en un piso de Os Mallos

Un agente de la Policía Nacional, en una foto de archivo

Un agente de la Policía Nacional, en una foto de archivo / EFE

RAC

La Policía Nacional investiga en A Coruña como homicidio el hallazgo del cadáver de un hombre en una vivienda de Os Mallos. Las pesquisas se iniciaron tras aparecer el pasado día 14 de abril el cuerpo sin vida de un hombre en un piso de la Avenida dos Mallos. La policía confirma que la investigación sigue abierta y que de momento no hay ningún detenido por estos hechos.

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