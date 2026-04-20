Resultados de la Oficina Municipal de Vivenda en A Coruña: tres de cada cuatro consultas diarias son por la zona tensionada

En el número 32 del Paseo de Ronda, en A Coruña, se encuentra la Oficina Municipal de Vivenda, "servizo público municipal orientado a ofrecer asesoramento directo á cidadanía en materia de vivenda, especialmente ás persoas arrendatarias", explica la alcaldesa en su visita a las instalaciones el lunes, 20 de abril. Recibe una media de cuatro consultas diarias —unas 20 semanales—; tres de cada cuatro son relativas a la zona tensionada, aunque Inés Rey resalta la bajada del precio de alquiler: "Dende xuño do ano pasado, que estaba de media en 771 euros, ata hoxe, que está de media en 700, baixou 71 euros de media. Son datos do Observatorio Galego de Vivenda".

Por otro lado, se limita el precio de los nuevos contratos "á última renda vixente nos cinco anos anteriores", y los incrementos máximos pueden ser del 10% sobre el precio del contrato anterior, "con algunha excepción". La oficina funciona como un punto de atención e información "fundamentalmente en materia de alugueiro", operando en horario de mañana de forma presencial y telefónica, de 9.00 a 14.00 horas. "Resolvemos dúbidas sobre contratos, sobre actualización de rendas, sobre dereitos e obrigas de inquilinos e propietarios e tamén toda a información sobre a normativa vixente", informa Inés Rey, quien añade que en los próximos días incorporarán más personal al local.

Estabilizar el mercado

La alcaldesa reitera que la orientación ofrecida en la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) es "evidentemente fiable", tratando de garantizar "que a cidadanía teña asesoramento gratuíto en materia de vivenda". En la oficina también regulan los pisos turísticos y gestionan el parque de viviendas municipal: "Son todos eses inmobles destinados ao alugueiro, en total 410 vivendas [de las cuales 49 son para asistencia social de urgencia], e ademais tamén hai locais, prazas de garaxe, trasteiros, etcétera", indica Inés Rey, quien pone de manifiesto la necesidad de construir más vivienda pública, dado el aumento de la demanda. "O que tratamos é de evitar subas desproporcionadas, que o mercado sexa máis estable e dar estabilidade aos inquilinos. Transformar a vivenda non nun obxecto de consumo, senón nun fogar", comenta.

Aclara, también, que los efectos de la declaración de zona de mercado residencial tensionado sobre la oferta de pisos de alquiler "hay que analizarlos de una manera muy determinada". "A mayor estabilidad y a mayor duración de los contratos, es evidente que existe menos oferta", dice. Pero, al mismo tiempo, "personas que estaban a punto de rescindir esos contratos o imposibilitadas a continuar en una vivienda por una subida desorbitada del precio, han visto cómo sus contratos se mantienen, se prorrogan". Reconoce que hay menos anuncios en los portales inmobiliarios, "pero no porque los propietarios tienen miedo de alquilar, sino porque los contratos que había son mucho más estables".