Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Este martes un centro de bajas presiones quedará situado entre Azores y Galicia dejando una meteorología inestable que afectará a A Coruña. El cielo estará nublado y hacia el final del día podrían registrarse lluvias de carácter tormentoso. Las temperaturas experimentarán un ascenso moderado y los termómetros marcarán valores de entre 12 y 26 grados. El viento soplará flojo de dirección variable.
Miércoles 22
Se esperan intervalos de nubes y claros y temperaturas de entre 12 y 19 grados.
Jueves 23
Predominarán los cielos despejados con alguna nube alta. Las temperaturas máximas se quedarán en los 19 grados, mientras que las mínimas descenderán ligeramente hasta los 11 grados.
Viernes 24
Los cielos estarán nublados durante toda la jornada. Se esperan temperaturas de entre 13 y 18 grados.
Sábado 25
Las nubes alternarán con los claros, mientras que los termómetros oscilarán entre los 13 y los 19 grados.
Domingo 26
Continuarán los intervalos de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 14 a los 21 grados.
Lunes 27
Las nubes de la mañana se irán retirando a medida que avance el día para dar paso a cielos despejados. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 19 grados.
Martes 28
Los cielos estarán soleados y las temperaturas irán de los 11 a los 23 grados.
Miércoles 29
Continuarán los cielos despejados, con temperaturas de entre 12 y 24 grados.
Jueves 30
Predominarán los claros en las primeras horas y por la tarde podría entrar alguna nube alta. Los termómetros marcarán máximas de 21 grados y mínimas de 11.
Viernes 1
Se esperan nubes y claros, con temperaturas de entre 12 y 16 grados.
Sábado 2
Los cielos estarán parcialmente nubosos. Las temperaturas se moverán entre los 13 y los 16 grados.
Domingo 3
Se esperan nubes y claros, aunque predominarán los cielos soleados. Las temperaturas irán de los 9 a los 17 grados.
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