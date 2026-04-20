¿Qué tiempo hará en A Coruña este lunes? Así arranca una semana de tiempo muy cambiante

Niebla, sol, chubascos tormentosos... Los mapas del tiempo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia para los próximos días en A Coruña traen un poco de todo. Galicia atravesará una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones, así que la predicción meteorológia refleja esa situación de inestabilidad que llega con cambios en los que aparecen días con muy baja probabilidad de precipitaciones pero también jornadas con algunas lluvias. A continuación detallamos qué tiempo hará cada día según los pronósticos de los organismos especializados.

Hoy lunes 20 de abril el día comenzará con algunos bancos de niebla en el litoral coruñés. Será en general una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con alternancia de nubes y claros y con temperaturas más bajas que las del fin de semana, puesto que hoy las mínimas se quedarán en 10 grados y las máximas no superarán los 17 grados.

Para mañana martes día 21 tanto Aemet como Meteogalici prevén el regreso de las lluvias. La jornada arrancará sin precipitaciones pero a partir del mediodía se incrementa la probabilidad de chubascos de tipo tormentoso. Llegan acompañados, eso sí, de una subida de los termómetros, que alcanzarán máximas de 25 ó 26 grados, así que el ascenso térmico será muy notable en A Coruña.

El miércoles día 22 decae de nuevo la probabilidad de lluvia. Ni la Aemet ni Meteogalicia prevén de momento precipitaciones a lo largo de esta jornada en la que alternarán nubes y claros, y las temperaturas volverán a valores más normales para esta época del año, con máxima de entre 18 y 21 grados según las previsiones de ambas agencias meteorológicas, respectivamente.

¿Y cómo vendrá la segunda mitad de la semana? El jueves día 23 se mantiene todavía una situación de estabilidad atmosférica, con nubes pero con baja probabilidad de lluvias, aunque Galicia entra en un período en el que las bajas presiones se van a situar al oeste de Portugal, dejando un panorama de "inestabilidad atmosférica con tiempo muy cambiante, con probabilidad alta de lluvia, incluso de carácter tormentoso, y temperaturas que no registrarán muchos cambios", según avanza Meteogalicia.

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Seguiremos con atención la evolución de los pronósticos de Aemet y Meteogalicia para concretar el tiempo que viene cada día de esta semana en A Coruña. Más información.