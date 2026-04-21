Alvedro asume vuelos de Lavacolla: La Xunta refuerza el transporte público entre A Coruña y Santiago durante el cierre del aeropuerto compostelano

El aeropuerto de A Coruña incrementará de manera notable su actividad a partir de este jueves 23 de abril y durante un mes al asumir los vuelos que no podrá gestionar el aeródromo Rosalía de Castro de Santiago, situado en Lavacolla, con motivo de su cierre por obras hasta el 27 de mayo. La Xunta acaba de anunciar que, durante este tiempo y a petición de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), va a aplicar un refuerzo de los servicios de autobús entre Compostela y la terminal de Alvedro con el fin de "facilitar os desprazamentos das persoas usuarias durante o período de obras no aeroporto de Santiago – Rosalía de Castro".

Buena parte de los vuelos que habitualmente operan en Santiago se trasladan al aeropuerto de A Coruña --y en menor medida al de Vigo--. En el caso de Alvedro, la Xunta estima que registrará un incremento de 140 operaciones semanales adicionales, lo que supone casi duplicar su actividad habitual. En el aeropuerto de Vigo el incremento es más reducido, con una media de cinco operaciones adicionales al día, según informa la Xunta, que pondrá en marcha un refuerzo del transporte público por carretera en ambos casos.

Para la movilidad entre A Coruña y Santiago, de lunes a viernes se añadirán nuevas frecuencias de autobuses desde la estación intermodal compostelana con destino al aeropuerto coruñés, con salidas de Santiago a las 10.05h, 14.25, 18.55 y 19.55 horas, que se suman a las ya existentes a las 09.30 y a las 17.00 horas. En sentido inverso, desde Alvedro hacia Santiago, se añadirán salidas a las 10.15h, las 12.15, las 18.15 y las 21.15 horas, y se mantendrán las conexiones actuales a las 05.30 y a las 13,15 horas.

Durante los fines de semana y festivos, desde este jueves 23 de abril y hasta el 27 de mayo, también se reforzarán las conexiones entre el aeropuerto de A Coruña y Santiago de Compostela, con nuevas salidas desde Alvedro a las 10.15 y las 12.15 horas, que se suman al ya existente a las 12.10 horas. Desde Santiago hacia Alvedro se incorporarán servicios a las 10.05 y a las 19,55 horas, ademais del actual a las 13.00 horas.

La Xunta explica en un comunicado que el objetivo de esta programación del transporte público por carretera durante el cierre del aeropuerto compostelano por obras y el aumento de vuelos en A Coruña es "cubrir un amplo abano horario ao longo do día e mellorar a conexión coas chegadas e saídas de voos no aeroporto da Coruña, que durante este período incrementa a súa actividade habitual".

Refuerzo del transporte también en A Coruña

Añade el Gobierno gallego que "para aquelas persoas que se despracen á Coruña por outros medios ou que partan desde a propia cidade, mantense o servizo de autobús con alta frecuencia", así que de lunes a viernes el primer servicio de autobús entre el casco urbano de A Coruña y el aeropuerto --con inico de su recorrido en el Hospital Abente y Lago y con paradas en plaza de Ourense y avenida de Alfonso Molina, en las proximidades de las estaciones de buses y trenes-- sale a las 05.00h y, a partir de las 07.15h, con frecuencia de cada 30 minutos hasta las 21.45 horas, con un último servicio a las 22.45h. Durante los fines de semana la frecuencia de este servicio es horaria. Recuerda la Xunta que en este itinerario se ha introducido recientemente una modificación --solicitada por el Concello de A Coruña-- de forma que los autobuses evitan el paso por los Cantones para agilizar el recorrido.

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Toda la información en el portal del transporte público de Galicia

La Xunta recomienda a los usuarios de los vuelos afectados por el traslado de la operativa aérea de Santiago a A Coruña que consulten previamente los horarios del transporte público entre la ciudad de Santiago y la terminal coruñesa, con toda la inormación actualizada en la página web oficial del transporte público de Galicia, bus.gal.