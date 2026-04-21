BNG y UGT critican la situación del bus metropolitano en A Coruña: de buses "saturados" a una parada en el Colón "insegura"
El Bloque presentó una pregunta en el Parlamento gallego y reclama una "reformulación integral", con cambios en líneas y horarios
El sindicato exige una mesa de diálogo con Xunta y Ayuntamientos
La diputada del BNG Iria Taibo llevó a una comisión del Parlamento gallego una pregunta por los problemas del transporte metropolitano en la comarca, después de que la Xunta se reuniese con los Ayuntamientos del área. Reclama una "reformulación integral" del servicio y cambios en líneas y horarios. Los buses, señala el BNG, están "saturados" en horas punta, y el Gobierno gallego no concretó nuevas mejoras específicas.
UGT denuncia la "situación crítica" del bus metropolitano en A Coruña, Ferrolterra y Bergantiños, y reclama una mesa de diálogo de Xunta, Ayuntamientos y representación social. Afirma que hay un "colapso diario" en el servicio, que la nueva parada junto al teatro Colón es "insegura" y que la intermodal "lo empeorará todo".
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