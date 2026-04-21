Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Dépor vence al Mirandés en Riazor (3-1)Así está la clasificación en SegundaEl lotero de San Agustín: "Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante"Del primer Zara del mundo a un súper de DiaGrandes promotores impulsan pisos turísticos en el CantónUn juzgado perdona una deuda de casi 1M a un empresario coruñés arruinado por negligencia de sus sociosInés Rey, sobre el concierto de El Último de la fila: "Non somos futurólogos"
instagramlinkedin

Dani Fernández aplaza su concierto en A Coruña tras su caída en Valencia

El accidente del cantante obliga a posponer la cita del 2 de mayo en el Coliseum para el 17 de septiembre

El cantante Dani Fernández

El cantante Dani Fernández / EUROPA PRESS

RAC

A Coruña

La gira del cantante Dani Fernández se suspende temporalmente tras su caída en el Roig Arena de Valencia el pasado 18 de abril. Operado de urgencia al día siguiente, confirmaba en redes sociales que, aunque era más grave de lo que preveían en un primer momento, la intervención había sido todo un éxito. Sin embargo, la lesión ha trastocado los planes de la gira La Insurrección del castellano-manchego, obligándolo a posponer las siguientes fechas. Este es el caso de A Coruña, ciudad que Fernández visitaría el 2 de mayo.

La organización, Bring the Noise, confirmó hoy que el 17 de septiembre será la nueva fecha para que el cantante pise el Coliseum. En su página web anuncian que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva jornada. En caso de no poder acudir y de querer devolver las entradas, se recibirá un correo electrónico con los pasos para solicitar el reembolso, siendo el 5 de mayo el último día para realizar el trámite.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. RC Deportivo - CD Mirandés, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Yeremay, Noubi y Riki, titulares
  2. A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
  3. Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
  4. Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
  5. Un juzgado de A Coruña perdona casi medio millón de euros a un empresario arruinado por la negligencia de sus socios
  6. El profesor de la UDC Carlos Jiménez, premio a la Excelencia en Química de Productos Naturales
  7. Javier Carrá Abad: 'En Londres tengo mucha calidad de vida, pero siempre pienso en volver a A Coruña
  8. La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver en A Coruña, en Os Mallos

Repsol descarga buques de crudo procedentes de México y Venezuela en A Coruña para producir combustibles

Repsol descarga buques de crudo procedentes de México y Venezuela en A Coruña para producir combustibles

Completado el tendido de la vía del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña

Completado el tendido de la vía del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña

Granada e Galicia, da man na nova novela de Rober Cagiao: "O thriller é o xénero máis completo da literatura"

Dani Fernández aplaza su concierto en A Coruña tras su caída en Valencia

Dani Fernández aplaza su concierto en A Coruña tras su caída en Valencia

Consulta los horarios de los buses entre A Coruña y Santiago durante el cierre del aeropuerto compostelano

Consulta los horarios de los buses entre A Coruña y Santiago durante el cierre del aeropuerto compostelano

El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña toca a su fin: La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los hermanos Reija y sus abogados solicitan la absolución

El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña toca a su fin: La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los hermanos Reija y sus abogados solicitan la absolución

La Fundación Marta Ortega exhibirá este verano en A Coruña la obra de Paolo Roversi, un referente de la fotografía de moda

La Fundación Marta Ortega exhibirá este verano en A Coruña la obra de Paolo Roversi, un referente de la fotografía de moda

El delegado de Loterías, acusado de ayudar a su hermano a quedarse con la Primitiva millonaria en A Coruña: "Lo primero que hice fue meterla en un sobre de plástico para proteger las huellas"

El delegado de Loterías, acusado de ayudar a su hermano a quedarse con la Primitiva millonaria en A Coruña: "Lo primero que hice fue meterla en un sobre de plástico para proteger las huellas"
Tracking Pixel Contents