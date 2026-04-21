Dani Fernández aplaza su concierto en A Coruña tras su caída en Valencia

La gira del cantante Dani Fernández se suspende temporalmente tras su caída en el Roig Arena de Valencia el pasado 18 de abril. Operado de urgencia al día siguiente, confirmaba en redes sociales que, aunque era más grave de lo que preveían en un primer momento, la intervención había sido todo un éxito. Sin embargo, la lesión ha trastocado los planes de la gira La Insurrección del castellano-manchego, obligándolo a posponer las siguientes fechas. Este es el caso de A Coruña, ciudad que Fernández visitaría el 2 de mayo.

La organización, Bring the Noise, confirmó hoy que el 17 de septiembre será la nueva fecha para que el cantante pise el Coliseum. En su página web anuncian que las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva jornada. En caso de no poder acudir y de querer devolver las entradas, se recibirá un correo electrónico con los pasos para solicitar el reembolso, siendo el 5 de mayo el último día para realizar el trámite.