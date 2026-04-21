El Colegio Médico de A Coruña concede su Medalla de Oro y Brillantes al doctor Fernando Lamelo

La Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña ha decidido por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Honores y Premios colegial, conceder la Medalla de Oro y Brillantes de la institución al doctor Fernando Lamelo Alfonsín, jefe del Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos del Chuac y responsable de la Unidad de Coordinación y Apoyo a Residencias del área sanitaria coruñesa, pionera en Galicia y con una filosofía única en toda España.

El doctor Lamelo (Ourense, 1963) se formó en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela. Es especialista en medicina familiar y comunitaria, cuyo MIR realizó en A Coruña, y ha desarrollado toda su carrera profesional en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, donde dirige desde 2023 el Servicio de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos. En 2020, durante la crisis sanitaria, se encargó de poner en marcha la Unidad de Coordinación y Apoyo a Residencias, pionera en Galicia y una referencia para toda España.

Según explica el Colegio en una nota de prensa, el acta de la Comisión refleja que el galardonado es merecedor de la distinción “por su compromiso con los pacientes, por su entrega sin reservas a la profesión y por jugarse su vida durante la pandemia para salvar la de los más frágiles. Su entrega fue total en unos momentos en que atender a los infectados por la Covid-19 era coquetear con la muerte. Trabajó a destajo, sin límite de horas ni barreras festivas”. Se trata de “una referencia” y de un profesional para quien “la medicina es un acto de amor entre el enfermo, que pide ayuda, y el médico, que está dispuesto a ofrecerla”.

Por último, el acta destaca que, “además de su trabajo con motivo de la pandemia, el doctor Lamelo es un facultativo volcado con la atención domiciliaria y los cuidados paliativos. Un médico profundamente humanista que sabe escuchar y mirar a los ojos a sus pacientes. Es experto en aliviar y acompañar y sabe que, en muchas ocasiones, coger la mano de un enfermo es el mejor ansiolítico”.

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El galardón se entregará en el transcurso del XVIII Encuentro Médico, que se celebrará el próximo 20 de junio en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de A Coruña.