Una comida para celebrar el día de la madre, la propuesta del Palacio de la Ópera de A Coruña

El próximo domingo 3 de mayo, con motivo del día de la madre, el Palacio de la Ópera de A Coruña organiza una comida que estará acompañada de música en directo que comenzará a las 14.00 horas.

Para ese día se ha diseñado un menú compuesto por entrantes, canelón de frutos del mar con bechamel trufada, carrillera ibérica con patata asturiana y salteado de setas y una milhojas de crema y nata con coulis de frutos rojos de postre. Además, se ha previsto una opción infantil.

Las entradas se venden a través de la plataforma Ataquilla a un precio de 50 euros para mayores y 26 euros para niños y niñas.

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"El Palacio de la Ópera plantea este encuentro como una invitación a compartir tiempo y a poner en el centro a las madres, en un espacio que se abre, por un día, a una celebración más íntima y familiar", explica el recinto en una nota de prensa.