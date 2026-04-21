Una comida para celebrar el día de la madre, la propuesta del Palacio de la Ópera de A Coruña
Durante la celebración habrá música en directo
El próximo domingo 3 de mayo, con motivo del día de la madre, el Palacio de la Ópera de A Coruña organiza una comida que estará acompañada de música en directo que comenzará a las 14.00 horas.
Para ese día se ha diseñado un menú compuesto por entrantes, canelón de frutos del mar con bechamel trufada, carrillera ibérica con patata asturiana y salteado de setas y una milhojas de crema y nata con coulis de frutos rojos de postre. Además, se ha previsto una opción infantil.
Las entradas se venden a través de la plataforma Ataquilla a un precio de 50 euros para mayores y 26 euros para niños y niñas.
"El Palacio de la Ópera plantea este encuentro como una invitación a compartir tiempo y a poner en el centro a las madres, en un espacio que se abre, por un día, a una celebración más íntima y familiar", explica el recinto en una nota de prensa.
- RC Deportivo - CD Mirandés, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Yeremay, Noubi y Riki, titulares
- A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
- Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
- Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
- Un juzgado de A Coruña perdona casi medio millón de euros a un empresario arruinado por la negligencia de sus socios
- El profesor de la UDC Carlos Jiménez, premio a la Excelencia en Química de Productos Naturales
- Javier Carrá Abad: 'En Londres tengo mucha calidad de vida, pero siempre pienso en volver a A Coruña
- La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver en A Coruña, en Os Mallos