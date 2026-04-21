Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Dépor vence al Mirandés en Riazor (3-1)Así está la clasificación en SegundaEl lotero de San Agustín: "Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante"Del primer Zara del mundo a un súper de DiaGrandes promotores impulsan pisos turísticos en el CantónUn juzgado perdona una deuda de casi 1M a un empresario coruñés arruinado por negligencia de sus sociosInés Rey, sobre el concierto de El Último de la fila: "Non somos futurólogos"
instagramlinkedin

Una comida para celebrar el día de la madre, la propuesta del Palacio de la Ópera de A Coruña

Durante la celebración habrá música en directo

Palacio de la Ópera

Palacio de la Ópera / German Barreiros/Roller Agencia

RAC

El próximo domingo 3 de mayo, con motivo del día de la madre, el Palacio de la Ópera de A Coruña organiza una comida que estará acompañada de música en directo que comenzará a las 14.00 horas.

Para ese día se ha diseñado un menú compuesto por entrantes, canelón de frutos del mar con bechamel trufada, carrillera ibérica con patata asturiana y salteado de setas y una milhojas de crema y nata con coulis de frutos rojos de postre. Además, se ha previsto una opción infantil.

Las entradas se venden a través de la plataforma Ataquilla a un precio de 50 euros para mayores y 26 euros para niños y niñas.

Noticias relacionadas

"El Palacio de la Ópera plantea este encuentro como una invitación a compartir tiempo y a poner en el centro a las madres, en un espacio que se abre, por un día, a una celebración más íntima y familiar", explica el recinto en una nota de prensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. RC Deportivo - CD Mirandés, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Yeremay, Noubi y Riki, titulares
  2. A la venta Bambina, la discoteca que marcó la noche de Santa Cristina en los 90
  3. Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
  4. Oleiros se niega a 'regalar dinero público' para que el 1A llegue a Santa Cristina
  5. Un juzgado de A Coruña perdona casi medio millón de euros a un empresario arruinado por la negligencia de sus socios
  6. El profesor de la UDC Carlos Jiménez, premio a la Excelencia en Química de Productos Naturales
  7. Javier Carrá Abad: 'En Londres tengo mucha calidad de vida, pero siempre pienso en volver a A Coruña
  8. La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver en A Coruña, en Os Mallos

El Colegio Médico de A Coruña concede su Medalla de Oro y Brillantes al doctor Fernando Lamelo

El Colegio Médico de A Coruña concede su Medalla de Oro y Brillantes al doctor Fernando Lamelo

Una comida para celebrar el día de la madre, la propuesta del Palacio de la Ópera de A Coruña

Una comida para celebrar el día de la madre, la propuesta del Palacio de la Ópera de A Coruña

Repsol descarga buques de crudo procedentes de México y Venezuela en A Coruña para producir combustibles

Repsol descarga buques de crudo procedentes de México y Venezuela en A Coruña para producir combustibles

Completado el tendido de la vía del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña

Completado el tendido de la vía del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña

Granada e Galicia, da man na nova novela de Rober Cagiao: "O thriller é o xénero máis completo da literatura"

Dani Fernández aplaza su concierto en A Coruña tras su caída en Valencia

Dani Fernández aplaza su concierto en A Coruña tras su caída en Valencia

Consulta los horarios de los buses entre A Coruña y Santiago durante el cierre del aeropuerto compostelano

Consulta los horarios de los buses entre A Coruña y Santiago durante el cierre del aeropuerto compostelano

El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña toca a su fin: La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los hermanos Reija y sus abogados solicitan la absolución

El juicio de la Primitiva millonaria de A Coruña toca a su fin: La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para los hermanos Reija y sus abogados solicitan la absolución
Tracking Pixel Contents