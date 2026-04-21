Completado el tendido de la vía del acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña

El acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña ha alcanzado un nuevo hito con la finalización del tendido de toda la vía, entre el puerto y el entronque con la red general en el Eje Atlántico. En las próximas semanas quedarán terminados los trabajos con la instalación de los tramos de vías que faltan por colocar en la red interior de la dársena.

Para la instalación de estas vías en el tramo de 6,7 kilómetros que discurre entre el puerto y el entronque a la red en el entorno del polígono de Vío, se ha utilizado un tren carrilero que ha ido realizando este despliegue. La primera fase de este trabajo comenzó el 9 de marzo y este tren lo completó el lunes.

Según explica la Autoridad Portuaria en una nota de prensa, para optimizar los plazos de ejecución, se había instalado en todo el trazado un carril provisional que contenía traviesas embebidas en una plataforma de hormigón. Esto dio paso al retiro del carril, de forma que la plataforma quedó preparada para la llegada del tren carrilero que colocó las vías definitivas.

Tren carrilero utilizado en las obras de acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña / LOC

Este tren carrilero tiene una longitud de 365 metros. Llegó el pasado domingo a la estación de San Diego y este lunes accedió a la obra a través del Eje Atlántico.

Ahora, para terminar la obra, solo queda por instalar las vías definitivas en el acceso sur, que conectará el Puerto Exterior con el Eje Atlántico en sentido Santiago además de rematar la red interior de la dársena.

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La ejecución del proyecto continúa también con la finalización del revestimiento de los túneles, la ejecución de las instalaciones ferroviarias y de señalización, y la construcción de los tres edificios técnicos, uno de los cuales servirá para la implantación del enclavamiento que dirigirá la operativa de la infraestructura ferroviaria.